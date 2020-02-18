banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120174
ALTIN
309.734
DOLAR
6.0623
STERLİN
7.8835
EURO
6.5695
Biz sizi ne zaman sattık ki!
Biz sizi ne zaman sattık...
Yeni Hastane 1500 Yataklı Olsa Ne Yazar?
Yeni Hastane 1500 Yataklı Olsa...
Kapalı Maraş Fiyaskosu
Kapalı Maraş Fiyaskosu
Rolandis, Pernthaler, Bizler, Onlar ve Maraş
Rolandis, Pernthaler, Bizler, Onlar ve...

Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 1869’a çıktı

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1869’a yükseldi.

Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 1869’a çıktı

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1869’a yükseldi.

18 Şubat 2020 Salı 07:46
Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 1869’a çıktı
banner337

ÜLKEDE KESİNLEŞEN VAKA SAYISI 72 BİN 436'YA YÜKSELDİ - SON 24 SAATTE 98 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1869’a yükseldi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 741’inin durumu ciddi olmak üzere 72 bin 436’ya çıktı.
Salgında şu ana kadar biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere ülkede ölenlerin sayısı 1869’a ulaştı.
Kovid-19 bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 6 bin 242’ye, müşahede altındaki kişi sayısı 141 bin 552’ye gerilerken, iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 12 bin 552’ye ulaştı.
Vaka sayısı Çin ana karası dışında Hong Kong’da 60’a çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.
SON 24 SAATTE 98 CAN KAYBI

banner317
Diğer yandan ülke genelinde 93’ü salgının merkez üssü Hubey eyaletinden olmak üzere 98 kişi yaşamını yitirirken, diğer can kayıplarının 3’ü Hınan, 2’si de Hıbey ve Hunan eyaletlerinde yaşandı. Ayrıca 1886 yeni vaka tespit edildi.
Çin’de salgın nedeniyle can kayıpları hızla artarken, ülkede Kovid-19’a karşı ilaç ve aşı geliştirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra virüs taşıyan kişileri tespit etmek üzere hızlı tespit kitlerine yönelik çalışmalar sürüyor.
ULUSAL HALK KONGRESİ ERTELENEBİLİR
Kovid-19 nedeniyle ülkenin bir yıl içindeki en önemli siyasi toplantıları olarak görülen ve en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi ile Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı’nda 5 bini aşkın delegenin mart ayında bir araya geleceği yıllık meclis toplantılarının da ertelenmesi bekleniyor.
Her yıl mart ayında düzenlenen yıllık meclis toplantılarında ekonomik büyüme hedefleri, askeri bütçe planları, yıllık yatırım ve istihdam ile bölgesel ve uluslararası konular masaya yatırılıyor.
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

banner335
Son Güncelleme: 18.02.2020 11:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Venezuela, Portekizli Tap Air'in Ülkeye Uçuşlarını 90 Gün Süreyle Durdurdu
Venezuela, Portekizli Tap Air'in Ülkeye Uçuşlarını 90 Gün Süreyle Durdurdu
Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda Arnavutluk'a 1,15 Milyar Avro Yardım Taahhüdü
Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda Arnavutluk'a 1,15 Milyar Avro Yardım Taahhüdü
Mali'deki Fulani Köyü Saldırısında Ölü Sayısı 31'e Yükseldi
Mali'deki Fulani Köyü Saldırısında Ölü Sayısı 31'e Yükseldi
Libya Krizine Çözüm Amacıyla Askeri Komite Toplantısının İkinci Turu Cenevre'de Başlıyor
Libya Krizine Çözüm Amacıyla Askeri Komite Toplantısının İkinci Turu Cenevre'de Başlıyor
Kovid-19 dünya genelinde 73 binden fazla kişiye bulaştı
Kovid-19 dünya genelinde 73 binden fazla kişiye bulaştı
Koronavirüs salgınının Airasia'ya zararı 265 milyon doları bulabilir
Koronavirüs salgınının Airasia'ya zararı 265 milyon doları bulabilir
Kazakistan'dan Yer Altına 2,6 Milyar Dolarlık Yatırım
Kazakistan'dan Yer Altına 2,6 Milyar Dolarlık Yatırım
İngiltere'de Hükümetin
İngiltere'de Hükümetin "bbc'yi Budama Planı" Tartışılıyor
Esed Rejimi Ve Rusya'nın İdlib'e Saldırılarında 4 Sivil Öldü
Esed Rejimi Ve Rusya'nın İdlib'e Saldırılarında 4 Sivil Öldü
Dört Afrika Ülkesi, Ebola Aşısının Kullanımını Onayladı
Dört Afrika Ülkesi, Ebola Aşısının Kullanımını Onayladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim