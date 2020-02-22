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Çin’de koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 347’ye çıktı

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 347’ye çıktı.

Çin’de koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 347’ye çıktı

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 347’ye çıktı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 07:33
Çin’de koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 347’ye çıktı
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Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NCH) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 397 yeni vaka tespit edilerek, toplam koronavirüs bulaşan kişilerin sayısı 11 bin 477’sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288’e yükseldi.

Bununla birlikte son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybederken, Kovid-19’dan can kaybı sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 347’ye ulaştı.

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Ayrıca virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 5 bin 365’e, müşahede altına alınan kişilerin sayısının 113 bin 564’e gerilediği bildirilirken, bugüne kadar taburcu edilen kişilerin saysı ise 20 bini aştı.

Diğer yandan Çin ana karası dışında Hong Kong’da 68’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 10 olarak bildirildi.

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Kovid-19'un kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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