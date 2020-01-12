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Çin'de "gizemli virüsten" ilk ölüm

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde kaynağı açıklanamayan SARS benzeri virüsün etkilediği bir kişi öldü.

Çin'de "gizemli virüsten" ilk ölüm

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde kaynağı açıklanamayan SARS benzeri virüsün etkilediği bir kişi öldü.

12 Ocak 2020 Pazar 10:07
Çin'de "gizemli virüsten" ilk ölüm

Çin'de SARS'a benzeyen "gizemli virüsten" ilk ölüm. Vuhan Belediye Sağlık Komisyonu yaptığı yazılı açıklamada, solunum  yetmezliği ve ağır zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki bir  adamın 9 Ocak'ta yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, bunun kentte yıl başından bu yana 41 kişide görülen  bulaşıcı virüsün yol açtığı ilk ölüm vakası olduğu kaydedildi.

Komisyon, 7 hastanın daha sağlık durumunun kritik, geri kalanların ise  stabil olduğunu, en az iki kişinin de hastanelerden taburcu edildiği bilgisini  paylaştı. Vuhan'da ortaya çıkan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne  yol açan SARS salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açıyor.

Virüse Vuhan dışında, Hong Kong, Tayvan ve Güney Kore'de de rastlandı.  Çin dışında rastlanan vakalarda hastaların Vuhan'a seyahat etmiş kişiler olması  salgın ihtimalini güçlendiriyor.

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Genetik yapısı SARS ile yüzde 80 örtüşüyor

Hong Kong Üniversitesinden uzman Yuen Kwok-yung, henüz tanımlayan ve  kaynağı bilinmeyen virüsün genetik yapısının SARS virüsüyle yüzde 80 örtüştüğünü  belirtti. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar 8  binden fazla kişide SARS virüsü görülürken bunlardan 775’i hayatını kaybetti. SARS nedeniyle 2003 yılında Çin’de 349, Hong Kong’da 299 kişi yaşamını  yitirmişti.

Son Güncelleme: 12.01.2020 12:00
Anahtar Kelimeler:
ÇinölümSars
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