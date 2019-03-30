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Çin’de fabrikada patlama: 5 kişi öldü

Çin’de fabrikada patlama: 5 kişi öldü

30 Mart 2019 Cumartesi 08:50
Çin’de fabrikada patlama: 5 kişi öldü

Çin’in Şandong bölgesinde dün akşam mahalli saatle 09.35’de patlama meydana geldi. Kingzou şehrinde bir perlit fabrikasında gaz kaçağının yol açtığı patlamada 5 kişi hayatını kaybederken binanın dışında bulunan 3 kişinin de hafif yaralandığı kaydedildi. 

Polis fabrika sahibini gözaltına aldı. İlk belirlemelere göre patlamaya sıvı gaz tankından sızan gazın sebep olduğu belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:
çin Fabrika Patlama
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