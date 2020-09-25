banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1129
ALTIN
458.854
DOLAR
7.6447
STERLİN
9.7350
EURO
8.8821
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Son gezici anketi
Son gezici anketi
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
banner376

Çin Yılda 1 Milyar Doz Kovid-19 Aşısı Üretmeyi Hedefliyor

Ankara, 25 Eylül 20 : Çin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı halen geliştirmekte olan aşılar yaygın kullanıma sunulduğunda yılda 1 milyar doz aşı üretebilecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

25 Eylül 2020 Cuma 17:08
Çin Yılda 1 Milyar Doz Kovid-19 Aşısı Üretmeyi Hedefliyor
banner337
banner351

Ankara, 25 Eylül 20 : Çin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı halen geliştirmekte olan aşılar yaygın kullanıma sunulduğunda yılda 1 milyar doz aşı üretebilecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Cıng Congvey, düzenlediği basın toplantısında, kurulan yeni fabrikalarla ülkenin üretim kapasitesini yıl sonu itibarıyla 610 milyon doza çıkarmayı planladıklarını, gelecek yıl ise 1 milyar doz aşı üretebilecek kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. 

Komisyonun Aşı Geliştirme Görev Gücüne önderlik eden Cıng, hükümetin test ve üretim tesislerinin inşasına yönelik teşvik ve desteğinin mevcut üretim kapasitesinin hızla artmasına katkı sağladığını kaydetti.

Cıng, halen geliştirme aşamasındaki aşıların yaygın kullanıma hazır hale gelmesinin ardından ilk olarak sağlık çalışanlarının, sınır personelinin ve risk grubundaki yaşlı nüfusun aşılanmasına öncelik verileceğini, ardından genel kamuya yönelik aşı kampanyalarının yürütüleceğini belirtti.

Bu arada Çin ilaç şirketi SinoVac, üçüncü aşama klinik denemeleri devam eden "CoronaVac" adlı Kovid-19 aşı adayını kitlesel ölçekte üretmek üzere Pekin'in güneyinde yılda 500 milyon doz üretme kapasitesine sahip bir fabrikanın açılışını bugün gerçekleştirdi.

ÇİN'DEKİ AŞI ÇALIŞMALARI

banner341
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de 10 aşı adayının klinik denemeleri sürüyor. Bunlardan 4'ü birinci, 2'si ikinci, 4'ü ise üçüncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.

Sinopharm, Sinovac ve CanSino gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin Askeri Tıp Akademisi, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü gibi kurumlar ile iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor.

SinoVac'ın geliştirdiği CoronaVac'ın yanı sıra Sinopharm'ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile geliştirdiği iki aşı adayı ve CanSino'nun Çin Askeri Tıp Akademisi ile iş birliğinde geliştirdiği "Ad5-NCov" adlı aşı adayı, en fazla umut bağlanan çalışmalar arasında görülüyor.

Öte yandan Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği "BNT162b1" adlı aşı adayının üretim lisansı Çinli Fosun Pharma ilaç şirketi tarafından satın alındı.

DÜNYADA 29 AŞI ADAYI KLİNİK DENEME AŞAMASINDA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 22 Eylül itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 38 aşı adayı klinik deneme, 149 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 32 milyon 460 bini aşarken, 988 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

(AA/RU/YIL)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avusturya’da Çevrecilerden İklim Protestosu
Avusturya’da Çevrecilerden İklim Protestosu
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 32 Milyon 420 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 32 Milyon 420 Bini Aştı
Ab'den Mahkemenin Apple Kararına İtiraz
Ab'den Mahkemenin Apple Kararına İtiraz
Almanya'da iklim değişikliği karşıtı gösteriler
Almanya'da iklim değişikliği karşıtı gösteriler
Paris’te bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Paris’te bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Almanya'da toplu taşımada Çalışanlarından “uyarı grevi"
Almanya'da toplu taşımada Çalışanlarından “uyarı grevi"
Fransa, Macron Döneminde Son 25 Yılın En Yüksek Kamu Borcu Artışını Kaydetti
Fransa, Macron Döneminde Son 25 Yılın En Yüksek Kamu Borcu Artışını Kaydetti
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 32 Milyon 420 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 32 Milyon 420 Bini Aştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 136 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 136 bini geçti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim