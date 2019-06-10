banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93914
ALTIN
246.979
DOLAR
5.7773
STERLİN
7.3529
EURO
6.5324
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Kaza yapıp kaçtı
KAZA YAPIP KAÇTI
Kız öğrenciler aşılanıyor
KIZ ÖĞRENCİLER AŞILANIYOR
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
banner306
Flaş Haber
Kaza yapıp kaçtı
Kapat

Çin Washıngton Post Ve Guardıan\'ın İnternet Sitelerine Erişimi Engelledi

Ankara, 10 Haziran 19 : Çin\'in, ABD\'nin Washington Post ve İngiltere\'nin Guardian gazetelerinin internet sitelerine erişim engeli getirdiği bildirildi.

Çin Washıngton Post Ve Guardıan\'ın İnternet Sitelerine Erişimi Engelledi

Ankara, 10 Haziran 19 : Çin\'in, ABD\'nin Washington Post ve İngiltere\'nin Guardian gazetelerinin internet sitelerine erişim engeli getirdiği bildirildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 07:17
Çin Washıngton Post Ve Guardıan\'ın İnternet Sitelerine Erişimi Engelledi

Ankara, 10 Haziran 19 : Çin'in, ABD'nin Washington Post ve İngiltere'nin Guardian gazetelerinin internet sitelerine erişim engeli getirdiği bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin sansür uygulamalarını izleyen "Greatfire.org" internet sitesine dayandırdığı haberine göre, Washington Post ve Guardian'ın internet siteleri, Pekin yönetiminin "Büyük Ateş Duvarı" adını verdiği ve web üzerindeki belirli alan adlarına erişim engeli getiren merkezi yazılımın filtrelediği uluslararası yayınlar arasına katıldı.

Haberde her iki internet sitesine de hafta sonundan itibaren ülke içinde erişilemediği belirtildi.

Çin makamları konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, söz konusu tedbirin 4 Haziran 1989'da Tiananmen Meydanı'nda demokrasi yanlısı gösterilerin kanlı şekilde bastırılmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla artan sansür girişimlerinin bir uzantısı olduğu tahmin ediliyor.

banner317
ABD yayın kuruluşu CNN çalışanları, Tiananmen olayları nedeniyle hazırladıkları dosya haber nedeniyle hafta içinde web sitelerine erişim engeli getirildiğini duyurmuştu.

Yetkililer popüler mesajlaşma uygulaması ve sosyal medya platformu WeChat de olayla ilgili anahtar sözcüklerin ve fotoğrafların kullanılmasını yasakladı.

Çin'de Bloomberg, The New York Times, Reuters ve The Wall Street Journal gibi yayın organlarına, Facebook, Twitter, YouTube ve Whatsapp gibi sosyal paylaşım uygulamalarına yıllardır erişim engeli uygulanıyor.

Çin, "Büyük Ateş Duvarı" yazılımıyla internette 10 binden fazla alan adına erişim engeli getirirken, söz konusu engelli sitelere özel sanal ağ sunuculardan (VPN) erişilmesini de engellemek üzere kapasitesi giderek gelişen yapay zekâ algoritmalarıyla geliştiriyor.

(AA/RU/ÖK)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump İle Nyt Arasında
Trump İle Nyt Arasında "meksika Anlaşması" Kavgası
69 Gündür Açlık Grevindeki Filistinlinin Sağlık Durumu Kötüleşti
69 Gündür Açlık Grevindeki Filistinlinin Sağlık Durumu Kötüleşti
Malezya'da Nehirdeki Kirli Suyu Kullanan 14 Kişi Öldü
Malezya'da Nehirdeki Kirli Suyu Kullanan 14 Kişi Öldü
Kazakistan'daki Cumhurbaşkanlığı Erken Seçimleri
Kazakistan'daki Cumhurbaşkanlığı Erken Seçimleri
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda Patlama
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda Patlama
Jüpiter Cehennemi!
Jüpiter Cehennemi!
Seçimi demokratik bulmayan Kazaklar sokağa çıktı: Yüzlerce protestocu gözaltında
Seçimi demokratik bulmayan Kazaklar sokağa çıktı: Yüzlerce protestocu gözaltında
Türkiye'den İsrail'e giden kargo gemisi kaçak bir yolcu tarafından ateşe verildi
Türkiye'den İsrail'e giden kargo gemisi kaçak bir yolcu tarafından ateşe verildi
Esed rejimi muhaliflere ait konut ve mülkleri yıkıyor
Esed rejimi muhaliflere ait konut ve mülkleri yıkıyor
BM'den Yemen'deki yardımların ulaştırılmasına ilişkin açıklama
BM'den Yemen'deki yardımların ulaştırılmasına ilişkin açıklama

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim