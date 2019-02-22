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Çin Venezuela’ya Askeri Müdahaleye Karşı

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ GING ŞUANG:“EĞER SÖZDE İNSANİ YARDIMLAR ZORLA VENEZUELA’YA GÖNDERİLİRSE VE BU DA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALARA NEDEN OLURSA, BU DURUM CİDDİ SONUÇLARA YOL AÇACAKTIR. HİÇBİR TARAF BUNU GÖRMEYİ ARZU ETMEZ”“ÇİN TARAFI VENEZUELA’YA ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞI ÇIKIYOR. VENEZUELA’DA GERİLİME NEDEN OLACAK HATTA KARGAŞAYA YOL AÇACAK HAREKETLERE KARŞI ÇIKIYOR”Pekin, 22 Şubat 19 (.): Çin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’ya

Çin Venezuela’ya Askeri Müdahaleye Karşı

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ GING ŞUANG:“EĞER SÖZDE İNSANİ YARDIMLAR ZORLA VENEZUELA’YA GÖNDERİLİRSE VE BU DA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALARA NEDEN OLURSA, BU DURUM CİDDİ SONUÇLARA YOL AÇACAKTIR. HİÇBİR TARAF BUNU GÖRMEYİ ARZU ETMEZ”“ÇİN TARAFI VENEZUELA’YA ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞI ÇIKIYOR. VENEZUELA’DA GERİLİME NEDEN OLACAK HATTA KARGAŞAYA YOL AÇACAK HAREKETLERE KARŞI ÇIKIYOR”Pekin, 22 Şubat 19 (.): Çin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’ya

22 Şubat 2019 Cuma 12:05
Çin Venezuela’ya Askeri Müdahaleye Karşı
ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ GING ŞUANG:

“EĞER SÖZDE İNSANİ YARDIMLAR ZORLA VENEZUELA’YA GÖNDERİLİRSE VE BU DA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALARA NEDEN OLURSA, BU DURUM CİDDİ SONUÇLARA YOL AÇACAKTIR. HİÇBİR TARAF BUNU GÖRMEYİ ARZU ETMEZ”

“ÇİN TARAFI VENEZUELA’YA ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞI ÇIKIYOR. VENEZUELA’DA GERİLİME NEDEN OLACAK HATTA KARGAŞAYA YOL AÇACAK HAREKETLERE KARŞI ÇIKIYOR”

Pekin, 22 Şubat 19 (.): Çin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’ya "zorla insani yardım gönderilmesinin" çatışmalara neden olabileceğine işaret ederek, bu ülkeye "askeri müdahaleye karşı olduklarını" açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü GıngŞuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Venezuela’ya insani yardımların sokulmasına ilişkin "Eğer sözde insani yardımlar zorla Venezuela’ya gönderilirse ve bu da şiddetli çatışmalara neden olursa, bu durum ciddi sonuçlara yol açacaktır. Hiçbir taraf bunu görmeyi arzu etmez.” ifadelerini kullandı.

Venezuela hükümetinin, soğukkanlı bir şekilde tüm gayretiyle ülke içindeki barış ve istikrarı korumayı sürdürdüğünü, geniş çaplı kan dökecek çatışmaların meydana gelmesini etkin bir şekilde engellediğini kaydeden Gıng, “Çin tarafı Venezuela’ya askeri müdahaleye karşı çıkıyor. Venezuela’da gerilime neden olacak, hatta kargaşaya yol açacak hareketlere karşı çıkıyor.” diye konuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün yaptığı konuşmada halkı korumak amacıyla Brezilya sınırının kapatılacağını açıklamış, Kolombiya ile sınırın tamamen kapatılması fikrini ise göz ardı etmediğini belirtmişti.

Maduro, Venezuela\'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider JuanGuaido öncülüğündeki muhalefetin "yardımların" giriş tarihi olarak açıkladığı 23 Şubat\'ta şiddet olaylarının yaşanmasından Kolombiya Devlet Başkanı IvanDuque\'yi sorumlu tutacağını da kaydetmişti.

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela\'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı JuanGuaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela\'ya asker göndermeyi" seçeneklerden biri olarak göstermişti.
(AA/HUR/ŞEB)
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