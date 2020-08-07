banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1055
ALTIN
473.811
DOLAR
7.2087
STERLİN
9.4365
EURO
8.4994
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz gerekir”
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz...
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Yalana bağımlı
Yalana bağımlı
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
banner355

Çin Ve Hindistan\'da Aşı Adayları Test Ediliyor

ALMANYA\'DA TÜRK BİLİM İNSANI PROF. DR. ŞAHİN\'İN KURUCU ORTAĞI OLDUĞU FİRMANIN AŞI ADAYI, ÇİN\'DE İNSANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLMEYE BAŞLADI

07 Ağustos 2020 Cuma 17:39
Çin Ve Hindistan\'da Aşı Adayları Test Ediliyor
banner337
banner351

ALMANYA'DA TÜRK BİLİM İNSANI PROF. DR. ŞAHİN'İN KURUCU ORTAĞI OLDUĞU FİRMANIN AŞI ADAYI, ÇİN'DE İNSANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLMEYE BAŞLADI

HİNDİSTAN'DA BİR İLAÇ ŞİRKETİNİN AŞI ADAYININ KLİNİK DENEMELERİNDE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

Ankara, 7 Ağustos 20 : Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması "BioNTech"in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayı, Almanya ve ABD'nin ardından Çin'de insanlar üzerinde test edilmeye başladı.

"Clinical Trials Arena" internet sitesindeki habere göre, merkezi Şanghay'da bulunan Fosun Pharma ilaç şirketi, "BNT162b1" adlı aşı adayının birinci aşama klinik denemelerine geçti.

Aşı adayının güvenliği ve bağışıklık etkisinin test edildiği denemede 72 deneğe ilk doz aşılar uygulandı.

18 ila 55 yaş ve 55 yaş üzeri 144 sağlıklı gönüllünün katılması hedeflenen denemede, deneklere 21 gün arayla 10 ve 30 mikrogramlık iki doz aşı verilecek.

DÜNYADA 30 BİN SAĞLIKLI GÖNÜLLÜDE DENENMESİ AMAÇLANIYOR

RNA temelli aşı, Kovid-19'u etkisiz kılan kan şekeri enzimleri ile alımlayıcı-bağlayıcı İmmünoglobulin G antikorları harekete geçirmeyi, hücre düzeyinde bağışıklık tepkisi yaratan CD4+ ve CD8+ glikoproteinleri artırmayı amaçlıyor.

Aşı adayının üretim hakları, ABD'de Pfizer, Çin'de Fosun Pharma ilaç şirketlerince satın alınmıştı.

Daha önce Almanya ve ABD'de birinci ve ikinci aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç alınan aşının üçüncü aşama klinik denemelerine, 27 Temmuz'da ABD'de başlanmıştı.

Aşı adayının, dünya çapında 30 bin sağlıklı gönüllü üzerinde denenmesi amaçlanıyor.

HİNDİSTAN'DA YERLİ ÜRETİM AŞININ KLİNİK DENEMELERİNDE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

Öte yandan Hindistan'da Zydus Cadila ilaç şirketinin geliştirdiği "ZyCoV-D" adlı yerli üretim aşı adayının klinik denemelerinde, ikinci aşamaya geçildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, birinci aşama klinik denemelerinde aşı adayının güvenli olduğu, deneklerde bağışıklık etkisi ve vücut toleransı bakımdan olumlu sonuçlar elde edildiği belirtildi.

banner341
İkinci aşamada aşı adayının 1000 sağlıklı gönüllü üzerinde test edilmesi hedefleniyor.

Şirketin Ahmedabad şehrindeki Aşı Teknoloji Merkezinde geliştirdiği potansiyel aşının, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde, farklı türlerdeki deney hayvanlarında "güçlü bağışıklık tepkileri uyandırmayı başardığı" bildirilmişti.

Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI), 3 Temmuz'da aşı adayının insanlar üzerinde test edilmesine onay vermişti.

Hindistan'da Zydus Cadila dışında Bharat Biotech ilaç şirketi de yerli aşı geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor. Şirketin Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi ve Ulusal Viroloji Enstitüsü iş birliğiyle geliştirdiği "Covaxin" adlı Kovid-19 aşı adayının 1. aşama klinik denemelerine 25 Temmuz'da başlanmıştı.

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem binlerce denekle tekrarlanıyor.

Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

27 AŞI ADAYI KLİNİK DENEME AŞAMASINDA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 31 Temmuz tarihi itibarıyla dünya genelinde 27 Kovid-19 aşı adayı klinik denemelerde insanlar üzerinde test edilirken, 139 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 19 milyonu aşarken, 700 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

(AA/ÖZ/HA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Somali’yi Kasırga Vurdu: 9 Ölü
Somali’yi Kasırga Vurdu: 9 Ölü
Beyrut Felaketiyle Sarsılan Lübnan Adeta
Beyrut Felaketiyle Sarsılan Lübnan Adeta "krizler Ülkesi" Halini Aldı
Nijerya'da Silahlı Saldırılarda Ölü Sayısı 33'e Yükseldi
Nijerya'da Silahlı Saldırılarda Ölü Sayısı 33'e Yükseldi
Yemen'de Sel Nedeniyle 14 Kişi Hayatını Kaybetti
Yemen'de Sel Nedeniyle 14 Kişi Hayatını Kaybetti
Kovid-19 Vakalarının 2 Milyonu Aştığı Hindistan'da Sağlık Gönüllüleri Greve Gitti
Kovid-19 Vakalarının 2 Milyonu Aştığı Hindistan'da Sağlık Gönüllüleri Greve Gitti
Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı Kocyas'tan, Mısır'la Yapılan Anlaşmaya Eleştiri
Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı Kocyas'tan, Mısır'la Yapılan Anlaşmaya Eleştiri
Abd'nin Bm Daimi Temsilcisi Kraft'tan Rusya Ve Çin'e
Abd'nin Bm Daimi Temsilcisi Kraft'tan Rusya Ve Çin'e "iran" Uyarısı
Çin’den Abd’ye
Çin’den Abd’ye "tayvan’a Silah Satışının Durdurulması" Çağrısı
İngiltere'de 44 Milletvekilinden
İngiltere'de 44 Milletvekilinden "uygur Türklerine Otomatik Mülteci Statüsü Verilmesi" Çağrısı
Avrupa'da maske yasağına uymamanın cezası 6 bin euroya kadar çıkıyor
Avrupa'da maske yasağına uymamanın cezası 6 bin euroya kadar çıkıyor

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim