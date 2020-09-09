Ankara, 9 Eylül 20 (.): Çin'in yeni tasarladığı yeniden kullanılabilir özellikteki deneysel uzay aracının, yörüngede iki gün geçirdikten sonra Dünya'ya döndüğü bildirildi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, 4 Eylül'de Long March-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısında Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilen uzay aracı 6 Eylül'de Dünya'ya döndü.

Haberde, başarıyla tamamlanan uçuşun, "ülkenin yeniden kullanılabilir uzay aracı üretimi açısından çığır açtığı ve uzayın barışçı amaçlarla kullanımı için uygun ve düşük maliyetli yolculuk imkanı sağlayacağı" kaydedildi.

Haberde aracın Dünya'ya nasıl geri döndüğü hakkında bilgi verilmezken, Amerikalı astrofizikçi ve uydu takipçisi Jonathan McDowell, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, aracın yörünge konumu itibarıyla Taklamakan Çölü'ne konmuş olabileceği tahmininde bulundu.

"Tekrar Kullanım Test Uzay Aracı" olarak anılan, proje detayları gizli tutulan aracın bir uzay uçağı mı yoksa mekik özellikli bir uzay kapsülü mü olduğu bilinmiyor.

(AA/FEZ)

