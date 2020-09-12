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Çin\'in Mars Keşif Aracı Tianwen-1 Dünya\'dan 15 Milyon Kilometre Uzaklaştı

Pekin, 12 Eylül 20 (.): Çin\'in temmuz ayında uzaya fırlattığı Mars keşif aracı Tianwen-1\'in, Dünya\'dan 15 milyon kilometre uzaklaştığı bildirildi. 

12 Eylül 2020 Cumartesi 14:24
Çin\'in Mars Keşif Aracı Tianwen-1 Dünya\'dan 15 Milyon Kilometre Uzaklaştı
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Pekin, 12 Eylül 20 (.): Çin'in temmuz ayında uzaya fırlattığı Mars keşif aracı Tianwen-1'in, Dünya'dan 15 milyon kilometre uzaklaştığı bildirildi. 

Çin Ulusal Uzay Dairesi, ağustos başında ilk uçuş yolu yörünge düzeltmesini tamamlayan Tianwen-1'in iyi durumda olduğunu duyurdu. 

Dünya'dan 15 milyon kilometre uzaklaşan Tianwen-1'in, şubat 2021'de Mars'a inmesi öngörülüyor. 

Tianwen-1, kızıl gezegene vardığında 470 milyon kilometre yol katetmiş olacak. 

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Uzun Yürüyüş-5 roketiyle 23 Temmuz'da fırlatılan Tianwen-1 keşif aracı, bir uydu, iniş aracı ve gezginci araçtan oluşuyor. 

Ulusal Uzay Dairesinden, yörüngede 2 gün geçirdikten sonra Dünya'ya döndüğünü açıklanan yeniden kullanılabilir özellikteki deneysel uzay aracının durumuna ilişkin bilgi verilmedi. 

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, 4 Eylül'de Long March-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısında Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilen uzay aracının 6 Eylül'de Dünya'ya döndüğünü bildirmişti. 

Xinhua'nın haberinde, aracın Dünya'ya nasıl geri döndüğüne ilişkin ayrıntı yer almazken Amerikalı astrofizikçi ve uydu takipçisi Jonathan McDowell, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, aracın yörünge konumu itibarıyla Taklamakan Çölü'ne konmuş olabileceği tahmininde bulunmuştu. 

(AA/TUĞ/HA)

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