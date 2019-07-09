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Çin\'den Abd\'nin Tayvan\'a Silah Satışına "uyarılı" Tepki

 ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:  

Çin\'den Abd\'nin Tayvan\'a Silah Satışına "uyarılı" Tepki

 ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:  

09 Temmuz 2019 Salı 12:01
Çin\'den Abd\'nin Tayvan\'a Silah Satışına

 ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:  "ABD TARAFI TAYVAN’A SİLAH SATIŞIYLA ULUSLARARASI HUKUKU VE ULUSLARARASI TEMEL NORMLARI CİDDİ ŞEKİLDE İHLAL EDİYOR, ÇİN’İN İÇİŞLERİNE 'KABA BİR ŞEKİLDE' MÜDAHALE EDİYOR" 
 "ÇİN TARAFI BUNDAN GÜÇLÜ ŞEKİLDE HOŞNUTSUZLUK DUYUYOR VE BUNA KARARLILIKLA KARŞI ÇIKIYOR" 
 "HİÇ KİMSE, ÇİN HÜKÜMETİ VE HALKININ ÜLKENİN EGEMENLİĞİNİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAK İÇİN GÜÇLÜ İRADESİNİ VE KARARLI ÖZ GÜVENİNİ HAFİFE ALMAMALI"
Pekin, 9 Temmuz 19 : Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Tayvan’a silah satış onayından "güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyulduğunu" açıkladı. 
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında ABD’nin Tayvan’a yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında 108 Abrams tankı ve 250 stinger füzesi başta olmak üzere silah satış onayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Gıng, "ABD tarafı Tayvan’a silah satışıyla uluslararası hukuku ve uluslararası temel normları ciddi şekilde ihlal ediyor, Tek Çin ilkesini ciddi şekilde çiğniyor, Çin’in içişlerine 'kaba bir şekilde' müdahale ediyor, Çin’in egemenlik ve güvenlik çıkarlarına zarar veriyor. Çin tarafı bundan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kararlılıkla karşı çıkıyor." dedi.
Tayvan’ın Çin’in ayrılamaz bir parçası olduğunu vurgulayan Gıng, "Hiç kimse, Çin hükümeti ve halkının ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak, yabancı müdahalesine karşı çıkmak için güçlü iradesini ve kararlı öz güvenini hafife almamalı." uyarısında bulundu. 
Gıng, "Çin, ABD’yi tek Çin ilkesine uymaya ve bahsi geçen Tayvan’a silah satış planını bir an önce iptal etmeye, Tayvan ile askeri ilişkileri durdurmaya çağırıyor." diye konuştu.

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ABD, SİLAHLARIN BÖLGEDEKİ TEMEL ASKERİ DENGEYİ DEĞİŞTİRMEYECEĞİNİ SAVUNUYOR
Pentagona bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) gün içinde, ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiğine ilişkin Kongreyi bilgilendirmişti.
 Tayvan'ın, 2,2 milyar dolar karşılığında 108  M1A2T Abrams tankı ve 250 Stinger füzesi alması öngörülen silah paketinde ayrıca, çok sayıda otomatik silah, mühimmat, Hercules zırhlı muharebe araçları, ağır araç taşıyıcıları ve ilgili destek ekipmanlarının dahil olduğu kaydediliyor. 
Satış görüşmelerinin başlaması için Kongrenin 30 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmaması gerekiyor. 30 günün sonunda ABD’nin, Tayvan'a teklif mektubunu sunması ile satış görüşmeleri başlayacak.
ABD tarafı, Tayvan'a yapılması beklenen bu satışın ülkenin savunma kabiliyetine katkı sağlayacağı ve bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği savunuyor.
Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a giderek adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.
Ada üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmayan Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesiyle Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini ifade ediyor.
(AA/ÖZ/ÖK)
 

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