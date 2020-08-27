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Çin\'den Abd\'nin Güney Çin Denizi Yaptırımlarına Tepki

Pekin, 27 Ağustos 20 : Çin, ABD\'nin, Pekin\'in Güney Çin Denizi\'ndeki tartışmalı yapay adalarda inşa ve askeri faaliyetlerinde rolü olan yetkilileri ve şirketleri yaptırım listesine almasını uluslararası hukukun ihlali olarak niteledi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:36
Çin\'den Abd\'nin Güney Çin Denizi Yaptırımlarına Tepki
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Pekin, 27 Ağustos 20 : Çin, ABD'nin, Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı yapay adalarda inşa ve askeri faaliyetlerinde rolü olan yetkilileri ve şirketleri yaptırım listesine almasını uluslararası hukukun ihlali olarak niteledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlgili ABD eylemleri, Çin'in iç işlerine büyük ölçüde müdahale ediyor, uluslararası hukuku ve ilgili normları ihlal ediyor." dedi.

Ülkesinin söz konusu işletmeler ile bireylerinin meşru haklarını ve çıkarlarını kararlı şekilde korumak için "sıkı önlemler alacağını" söyleyen Cao, "Çin'in kendi topraklarında yaptığı ilgili inşaat tamamen egemenlik hakları kapsamındadır ve askerileştirmeyle hiçbir ilgisi yoktur." ifadesini kullandı.

Cao, "ABD tarafının, ilgili yurt içi inşaat faaliyetlerine katılımlarından dolayı Çinli şirketlere ve bireylere yasa dışı yaptırımlar uygulaması için gerekçe yok." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetimi, dün, Güney Çin Denizi'nde devam eden inşaat çalışmaları ve askeri eylemlere karıştıkları gerekçesiyle Çinli 24 şirketi ve bazı Çin vatandaşlarını yaptırım listesine almıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Çin'in Güney Çin Denizi'nde "kanunsuz denizcilik iddialarına" karşı sert adımlar atacaklarını geçen ay açıkladıklarını hatırlatarak, "Bugün Dışişleri Bakanlığı, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı alanlardaki iddialar, inşaat çalışmaları ya da askeri faaliyetlerde yer alan veya bunlardan sorumlu olan bazı Çin vatandaşlarına vize yasağı uygulayacaktır." ifadesini kullanmıştı.

ÇİN, TAYVAN'A GİDEN SÜRAT TEKNESİNİ DURDURARAK 10 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Diğer yandan Çin basınına yansıyan haberlere göre, Çin sahil güvenlik ekipleri ülkenin güneyindeki Guangdong eyaleti kıyılarında Tayvan'a gittiği belirtilen bir sürat teknesini durdurdu.

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Ekipler, Hong Kong demokrasi yanlısı bir aktivist Andy Li'nin de olduğu en az 10 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların hangi suçlamalarla karşı karşıya olduğu henüz bilinmiyor. 

Andy Li, Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Kanunu uyarınca "yabancı güçlerle gizli anlaşma" suçlamasıyla bu ayın başında 9 kişiyle birlikte tutuklanmış ve kefaletle serbest bırakılmıştı.

Tayvan göçmenlik bürosu verileri, Ulusal Güvenlik Kanunu’nun Hong Kong'da yürürlüğe girmesinin ardından Tayvan'da ikamet için başvuruda bulunan Hong Kongluların sayısının giderek arttığını ortaya koymuştu.

Kanunun yürürlüğe girmesi sonrasında Hong Konglulara göç, iltica, eğitim ve iş kurma gibi konularda kolaylık sağlayacak Tayvan-Hong Kong Hizmetler ve Değişimler Ofisi, geçen ay başında, Tayvan’ın başkenti Taipei’de açılmıştı.

"GÜNEY ÇİN DENİZİ" SORUNU

Çin, 1947'de yayımladığı "Dokuz Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Yer altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.

(AA/ÖZ/GÜL)

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