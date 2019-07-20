Çin’deki Gaz Patlaması: 10 Ölü, 19 Yaralı

HINAN EYALETİNDE MEYDANA GELEN GAZ PATLAMASINDA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 19 KİŞİ YARALANDI
Pekin, 20 Temmuz 19 (.):Çin’in orta kesiminde bulunan Hınan eyaletindeki bir gaz fabrikasında gerçekleşen patlamada 10 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Hınan eyaletine bağlı Yima kentindeki bir gaz fabrikasında meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ciddi şekilde yaralandı, 5 kişiden haber alınamıyor.
Yima kentindeki fabrikada dün meydana gelen patlama sonrası bölgede 3 kilometrekarelik alanda bulunan binalar da zarar görmüştü.
Patlamaya ilişkin medyaya düşen görüntülerde büyük beyaz bir dumanın gökyüzüne yükseldiği görülüyordu.
Çin'de mart ayında bir kimyasal tesiste meydana gelen patlamada 78 kişi hayatını kaybetmişti.
(AA/TUĞ/ŞEB)