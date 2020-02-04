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Çin’de Yeni Tip Koronavirüs Nedeniyle Can Kaybı 425’e Çıktı

ÜLKEDE VİRÜS TAŞIDIĞI ŞÜPHELİ OLANLARIN 23 BİN 438\'E, MÜŞAHEDE ALTINA ALINANLARIN SAYISI 171 BİN 329\'A YÜKSELDİ

Çin’de Yeni Tip Koronavirüs Nedeniyle Can Kaybı 425’e Çıktı

ÜLKEDE VİRÜS TAŞIDIĞI ŞÜPHELİ OLANLARIN 23 BİN 438\'E, MÜŞAHEDE ALTINA ALINANLARIN SAYISI 171 BİN 329\'A YÜKSELDİ

04 Şubat 2020 Salı 07:35
Çin’de Yeni Tip Koronavirüs Nedeniyle Can Kaybı 425’e Çıktı

ÜLKEDE VİRÜS TAŞIDIĞI ŞÜPHELİ OLANLARIN 23 BİN 438'E, MÜŞAHEDE ALTINA ALINANLARIN SAYISI 171 BİN 329'A YÜKSELDİ

SON 24 SAATTE 64 CAN KAYBI YAŞANDI, 3 BİNDEN FAZLA YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ - KORONAVİRÜSÜN MERKEZ ÜSSÜ HUBEY EYALETİNDE TESPİT EDİLEN VAKA SAYISI 13 BİNİ GEÇTİ

Pekin, 4 Şubat 20 : Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438’e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgınında ölü sayısı 425’e, 2 bin 788’inin durumu ciddi olmak üzere virüsten etkilenen kişi sayısı 20 bin 438’e çıktı.

Virüs taşıdığı şüpheli olanların sayısının 23 bin 214’e, müşahede altına alınanların sayısı ise 171 bin 329’a ulaştı. Toplam taburcu edilen hasta sayısı 632 oldu.

Bununla birlikte Çin anakarası dışında tespit edilen vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 15, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 8’e çıktı.

SON 24 SAATTE 64 CAN KAYBI YAŞANDI

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NHC, ayrıca ülkede koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 64 can kaybı yaşandığını, yeni tespit edilen vaka sayısının 3 bin 235 olduğunu bildirdi. 

Bununla birlikte NHC, üldeki can kaybının 414’ünün koronavirüs salgının merkez üssü olan Hubey eyaletinde gerçekleştiğini, eyaletteki vaka sayısının ise 13 bin 522’ye yükseldiğini kaydetti.

YENİ TİP KORONAVİRÜS

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

(AA/RU/GÜL) 
 

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