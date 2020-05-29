banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105090
ALTIN
379.489
DOLAR
6.8257
STERLİN
8.4341
EURO
7.6044
banner339
Bakıcı tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Rumun bize insani konularda bile tahammülsüzlüğü bir kez daha ortaya çıktı
BBC'YE KKTC BASKISI!
Güney Kıbrıs’ta çalışan işçilerden hükümete uyarı
İŞÇİLERDEN YAZILI AÇIKLAMA
Kamu maaşları ve Belediyelere katkı 1 Haziran’da ödenecek
MALİYE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Çin\'de Son 24 Saatte Yeni Vaka Görülmezken, Güney Kore\'de 58 Vaka Tespit Edildi

ÇİN\'DE SON 24 SAATTE YENİ VAKA GÖRÜLMEZKEN, GÜNEY KORE\'DE 58 VAKA TESPİT EDİLDİ

29 Mayıs 2020 Cuma 12:41
Çin\'de Son 24 Saatte Yeni Vaka Görülmezken, Güney Kore\'de 58 Vaka Tespit Edildi
banner337
banner345

ÇİN'DE SON 24 SAATTE YENİ VAKA GÖRÜLMEZKEN, GÜNEY KORE'DE 58 VAKA TESPİT EDİLDİ
Ankara, 28 Mayıs 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte yeni vaka ve ölüm görülmezken, Güney Kore'de 58 yeni vaka tespit edildi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede, ana karaya bağlı 31 eyalette yeni Kovid-19 vakası ve ölüm görülmediği bildirildi. 
Kovid-19 hastası 70 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, virüs taşıdığı şüphesiyle 414 kişinin de gözlem altında tutulduğu ifade edildi.
GÜNEY KORE'DE 58 YENİ VAKA

banner341
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) ülkede son 24 saatte 58 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Yeni vakaların hepsi başkent Seul ve çevresindeki kentsel alanlarda tespit edildi.
Başbakan ChungSye-kyun yaptığı açıklamada özellikle online alışveriş şirketlerinin depolarında çalışma koşullarının denetlenmesi gerektiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, "Coupang" adlı bir yerel e-ticaret şirketine ait antrepoda çalışanlar arasında çok sayıda vaka görüldüğünü açıklamıştı.
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya çapında vaka sayısı 5 milyon 823 bine yaklaşırken 358 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Çin'de bugüne dek 82 bin 995 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi. Güney Kore'de 11 bin 344 vaka görülürken, 269 kişi hayatını kaybetti.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 7 Bin 677'ye Yükseldi
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 7 Bin 677'ye Yükseldi
Renault 15 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak
Renault 15 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak
Çin, Abd'nin Ara Buluculuk Teklifini Reddetti
Çin, Abd'nin Ara Buluculuk Teklifini Reddetti
Ab'den Ukrayna'ya 500 Milyon Euroluk Kredi Onayı
Ab'den Ukrayna'ya 500 Milyon Euroluk Kredi Onayı
Hindistan-çin Sınırında Gerilim Artıyor
Hindistan-çin Sınırında Gerilim Artıyor
George Floyd'un Ensesine Bastıran Polis Hakkında 20'ye Yakın Şikayette Bulunulmuş
George Floyd'un Ensesine Bastıran Polis Hakkında 20'ye Yakın Şikayette Bulunulmuş
Afrika Birliği: “abd Her Türlü Ayrımcılığı Yok Etmeli”
Afrika Birliği: “abd Her Türlü Ayrımcılığı Yok Etmeli”
Abd'de Ohio Eyaleti De Şiddet Olaylarına Sahne Oldu
Abd'de Ohio Eyaleti De Şiddet Olaylarına Sahne Oldu
Pakistan Ve Hindistan'dan Sonra Rusya'da Da Çekirge İstilası
Pakistan Ve Hindistan'dan Sonra Rusya'da Da Çekirge İstilası
UEFA'da 'Şampiyonlar Ligi finali İstanbul yerine Almanya'da oynatılacak' iddiası
UEFA'da 'Şampiyonlar Ligi finali İstanbul yerine Almanya'da oynatılacak' iddiası

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim