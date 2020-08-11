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Çin\'de Şiddetli Yağış: 6 Ölü

 

11 Ağustos 2020 Salı 15:27
Çin\'de Şiddetli Yağış: 6 Ölü
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Ankara, 11 Ağustos 20 : Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve kazalarda 6 kişi öldü, 5 kişi kayboldu.

Şinhua'daki habere göre, yetkililer, eyaletin Ya'an şehrinde şiddetli yağış sonucu Çingyi Nehri’nde taşkınların oluştuğunu belirtti. 

Yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve kazalarda 6 kişinin öldüğünü, 5 kişinin kaybolduğunu ve taşkınların etkili olduğu düşük rakımlı yerlerde çok sayıda ev ve elektrik tesisinin de hasar gördüğünü kaydetti. 

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Ya’an şehrinin yanı sıra Meyşan ve eyaletin başkenti Çengdu'da da sağanak etkili oldu.

Çin'de hazirandan bu yana meydana gelen sel felaketlerinde 141 kişi hayatını kaybetmiş veya kaybolmuştu. Seller nedeniyle 24 eyalette 2 milyon kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmıştı.

Su taşkınlarının 7 milyar dolar zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

(AA/ÖZ/HA)

 

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