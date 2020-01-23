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Çin\'de Salgının Başladığı Vuhan\'a Tüm Toplu Taşıma Seferleri Durduruldu

KENT SAKİNLERİNDEN

Çin\'de Salgının Başladığı Vuhan\'a Tüm Toplu Taşıma Seferleri Durduruldu

KENT SAKİNLERİNDEN

23 Ocak 2020 Perşembe 13:15
Çin\'de Salgının Başladığı Vuhan\'a Tüm Toplu Taşıma Seferleri Durduruldu

KENT SAKİNLERİNDEN "ÖZEL NEDENLERİ" BULUNMADIĞI SÜRECE KENTTEN AYRILMAMALARI İSTENDİ
Ankara, 23 Ocak 20 : Çin Ulaştırma Bakanlığı, koronavirüs salgınının yaşandığı Vuhan kentine tüm toplu taşıma seferlerini durdurdu.
Bakanlıktan yayımlanan acil uyarıda, kararın Hubei eyaletinin başkenti Vuhan'a planlanan tüm otobüs ve feribot seferlerini kapsadığı belirtilerek, kent sakinlerinden "özel bir sebep olmadan" şehri terk etmemeleri istendi.
Uyarıda ayrıca şehirden transit geçen toplu taşıma araçlarının da güzergahlarını değiştireceği vurgulandı.
KORONAVİRÜS SALGINI

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Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.
Dün itibarıyla Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde birer kişide saptanan virüs, bununla birlikte ABD, Japonya, Güney Kore'de birer kişide, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.
Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış, toplu ulaşım askıya alınmıştı.
(AA/RU/ŞEB)
 

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