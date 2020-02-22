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Çin’de Ortaya Çıkan Yeni Koronavirüsün Kuluçka Süresi 27 Güne Ulaşabilir

Pekin, 22 Şubat 20 : Çin’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kuluçka süresinin 27 güne çıkabileceği bildirildi.

Çin’de Ortaya Çıkan Yeni Koronavirüsün Kuluçka Süresi 27 Güne Ulaşabilir

Pekin, 22 Şubat 20 : Çin’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kuluçka süresinin 27 güne çıkabileceği bildirildi.

22 Şubat 2020 Cumartesi 12:01
Çin’de Ortaya Çıkan Yeni Koronavirüsün Kuluçka Süresi 27 Güne Ulaşabilir
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Pekin, 22 Şubat 20 : Çin’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kuluçka süresinin 27 güne çıkabileceği bildirildi.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberinde, ülkede Kovid-19 salgınının yoğun olarak görüldüğü Hubey eyaletindeki Şınnongcia bölgesinde, sadece Ciang olan soyadı açıklanan 70 yaşındaki hastada, koronavirüsün kuluçka süresinin 27 gün olarak saptandığı belirtildi.

Habere göre Ciang, Icou kentindeki kız kardeşine 3 gün süren ziyareti sonrası 24 Ocak’ta Şınnongcia bölgesine gitti.

Icou’dan ayrılmasından bir gün sonra kız kardeşinde Kovid-19 tespit edilen Ciang'da 19 Şubat'a kadar herhangi bir semptom görülmedi.

Öksürük ve ateş şikayetiyle 19 Şubat'ta doktora giden Ciang'a Kovid-19 tanısı koyuldu.

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Yerel yetkililer, Ciang ile kız kardeşinin birbirinden ayrılmasını takiben arada geçen zamandan yola çıkarak Kovid-19’un kuluçka süresinin 27 gün olabileceğini bildirdi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, (NHC) 13 Şubat’ta yaptığı bir açıklamada ise Kovid-19’un kuluçka süresinin 24 güne kadar çıkabileceğini belirtmişti.

NHC’den gün içinde yapılan bir açıklamada Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 347’ye çıktığı, toplam koronavirüs bulaşan kişi sayısının ise 11 bin 477’sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288’e yükseldiği bildirilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

(AA/RU/GÜL)

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