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Çin\'de Ölü Sayısı 636\'ya Ulaştı, Japonya En Fazla Vaka Görülen İkinci Ülke

Pekin, 7 Şubat 20 (.): Çin\'in Vuhan kenti merkezli koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 7 Şubat itibariyla 636\'ya ulaştı. Çin Ulusal Sağlık Kurumu, ülke genelinde, virüs kaptığı tespit edilen kişi sayısını ise 31 bin 161 olarak duyurdu.

Çin\'de Ölü Sayısı 636\'ya Ulaştı, Japonya En Fazla Vaka Görülen İkinci Ülke

Pekin, 7 Şubat 20 (.): Çin\'in Vuhan kenti merkezli koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 7 Şubat itibariyla 636\'ya ulaştı. Çin Ulusal Sağlık Kurumu, ülke genelinde, virüs kaptığı tespit edilen kişi sayısını ise 31 bin 161 olarak duyurdu.

07 Şubat 2020 Cuma 10:10
Çin\'de Ölü Sayısı 636\'ya Ulaştı, Japonya En Fazla Vaka Görülen İkinci Ülke

Pekin, 7 Şubat 20 (.): Çin'in Vuhan kenti merkezli koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 7 Şubat itibariyla 636'ya ulaştı. Çin Ulusal Sağlık Kurumu, ülke genelinde, virüs kaptığı tespit edilen kişi sayısını ise 31 bin 161 olarak duyurdu.

Virüsün ortaya çıktığı Çin'den sonra en fazla vaka Japonya'da demirli bir yolcu gemisinde tespit edilmiş durumda.

Yokohoma limanında karantina altına alınan Diamond Princess isimli gemideki vaka sayısı 61'e ulaştı.
Son 24 saatte 41 yolcunun daha koronavirüs taşıdığı belirlendi.

İçinde 3 bin 700 yolcu bulunan gemi, en az iki hafta karantina altında tutulacak.

Gemi, 80 yaşında bir Hong Konglu yolcunun hastalanması sonrası gözetim altına alındı.

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Diamond Princess'teki vakalar ile, Japonya genelinde virüs taşıdığı tespit edilenlerin sayısı 81'e çıktı.
Japonya, Çin'den sonra en fazla koronavirüs vakasının bulunduğu ülke haline geldi.

Yolcu gemisinde virüs taşıdığı belirlenenler arasında, 28 Japon'un yanı sıra, 11 Amerikalı, 7'şer Kanada ve Avustralya vatandaşı da yer alıyor.

Virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde yaklaşık 50 milyon kişinin dış dünyaya kapalı yaşadığı değerlendiriliyor.

Çin'deki en büyük sosyal meyda uygulaması olan Weibo'daki bir paylaşımda, karantina tesisi haline getirilen Vuhan Fuar Merkezi'ndeki durumun çok kötü olduğu belirtiliyor.

Paylaşımı yapan kişi, bazı akrabalarının tesiste olduğunu, ısınma ile ilgili problemler yaşandığını aktarıyor.

(BBC/FEZ)
 

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