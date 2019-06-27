Çin\'de Mahkemelerde

YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİNİ KULLANAN SİSTEM, DAVA BAŞVURULARININ İŞLEME KONULMASINDA GERÇEK HAKİMLERE YARDIMCI OLMAYI AMAÇLIYOR

Ankara, 27 Haziran 19 : Çin'de yargı davalarına yardımcı olmak üzere "yapay zekâ yargıç" geliştirildi.

Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, başkent Pekin'de İnternet Mahkemesine bağlı çevrimiçi dava hizmeti merkezinde, davaların açılması ve işleme konulması gibi sıradan hukuksal işlemlerde kararlara yardımcı olmak için yapay zekâ teknolojisini kullanan bir yazılım modülü kullanılmaya başlandı.

"AI Judge" (Yapay Zekâ Yargıç) adı verilen modül, ekran üzerinde kadın suretinde tasarlanan bir ara yüzü aracılığıyla vatandaşlarla iletişime geçiyor, onların internet üzerinden dava başvurusu yapmaları ve işlemlerini yürütmelerine rehberlik ediyor.

Sistem, gerçek hakimlerin davalara daha fazla odaklanmalarına imkân sağlamayı amaçlıyor.

Yetkililer, yapay zekâ teknolojisinin adliyelerde kullanılarak, iş yükünü azaltmayı, mahkemelerin vereceği kararların kalitesini ve etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Yapay zekâ modüllerinin gelecekte davalarda gerçek yargıçlara asistanlık yapması, topladığı verilerle yargılamalara katkı sağlaması bekleniyor.

PEKİN İNTERNET MAHKEMESİ

Pekin'deki İnternet Mahkemesi, internet üzerinden işlenen suçlar ile Çin vatandaşlarının internet üzerinden yaptığı işlemlerde yaşadıkları sorunlarla ilgili başvuruları kabul ediyor.

İnternet Mahkemesinin, internet hukuku ve internette yapılan ticareti ilgilendiren konularda vatandaşlara çevrimiçi dava açma imkânı sağlıyor.

(AA/RU/YIL)