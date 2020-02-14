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Çin\'de Kovid-19 Nedeniyle 200 Milyon Öğrenci Uzaktan Eğitime Hazırlanıyor

Pekin, 14 Şubat 20 : Çin\'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 200 milyon öğrenciye online eğitim verilmesi tavsiye edildi. 

Çin\'de Kovid-19 Nedeniyle 200 Milyon Öğrenci Uzaktan Eğitime Hazırlanıyor

Pekin, 14 Şubat 20 : Çin\'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 200 milyon öğrenciye online eğitim verilmesi tavsiye edildi. 

14 Şubat 2020 Cuma 15:40
Çin\'de Kovid-19 Nedeniyle 200 Milyon Öğrenci Uzaktan Eğitime Hazırlanıyor

Pekin, 14 Şubat 20 : Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 200 milyon öğrenciye online eğitim verilmesi tavsiye edildi. 

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, 200 milyondan fazla öğrenci bulunan ülkede, Kovid-19 salgınının patlak vermesinden sonra öğretmenler internet üzerinden ders vermeye başladı. 

Eğitim Bakanlığı, 17 Şubat'ta başlayacak 2. yarıyılın salgın nedeniyle tekrar ertelenmesi sonrası okullara uzaktan eğitime başlamaları tavsiyesinde bulundu. 

Hükümet, salgının yayılmasını önlemek adına insan hareketini azaltmak için halka "gereksiz durumlarda evden çıkmaması" çağrısı yaparken öğretmenler de evlerinde veya çalıştıkları okulların sınıflarında tek başlarına çektikleri ders videolarını mobil uygulamalara yüklüyor.

Okullar henüz açılmasa da öğrenciler, online izledikleri bu dersler hakkında öğretmenlere uygulama üzerinden soru sorabiliyor. 

Videoların bazılarında Kovid-19 ile mücadeleye dair eğitimler, bazılarında temel dersler, bazılarında ise çeşitli hobilere ilişkin konular işleniyor. 

Kovid-19 salgınıyla önemi giderek artan uzaktan eğitim modelini geliştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı, "ulusal internet bulut sınıfı" adında ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar birçok önemli dersin online verilebileceği bir platform kurmayı da planlıyor.

Bakanlığın tavsiyesinin resmiyete dökülmesi halinde bunun, dünyadaki en geniş katılımlı uzaktan eğitim deneyimi olacağı belirtiliyor. 

SİNGAPUR'DA DİNİ KURULUŞLAR ETKİNLİKLERİNİ ASKIYA ALDI

Öte yandan Kovid-19 salgını nedeniyle Singapur'un büyük dini kuruluşlarından bazıları, etkinliklerini askıya almaya ya da iptal etmeye başladı.

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Straits Times'ın haberine göre, 16 bin mensubu bulunan "City Harvest Kilisesi" (CHC), Suntec Singapur Kongre ve Fuar Merkezi'nde yer alan bir oditoryumda düzenli olarak toplandıkları yerde verdiği hizmetlerini yerine getirmeyeceğini ancak bunları çevrim içi yayınlayacağını açıkladı.
CHC, üyelerine yazdığı mektupta ve Facebook'tan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"Geçen hafta artan Kovid-19 vakaları göz önüne alındığında, cemaatimiz için en iyi şeyin hizmeti çevrim içi yerine getirmek olduğuna karar verdik. Bu da demektir ki Suntec'te hizmet için fiziksel olarak bir araya gelmiyoruz ancak evde kalıyor ve CHC uygulaması veya internet sitemiz aracılığıyla çevrim içi olarak birlikte ibadet ediyoruz."

"Grace Assembly of God Kilisesi", iki çalışanında Kovid-19 tespit edildiğinin bildirilmesi üzerine, çarşamba gününden itibaren iki hafta boyunca tüm hizmet ve faaliyetlerini durdurdu. Dün, kiliseyle bağlantılı diğer 5 kişide daha virüse rastlanmasıyla buradaki vaka sayısı 7'ye çıktı.

"Kong Meng San Phor Kark See Manastırı", Facebook'tan yaptığı paylaşımda, ayın geri kalan kısmında tüm etkinlikleri, sınıfları ve grup olarak ilahi söylemeyi askıya aldığını açıkladı.

Singapur Budist Federasyonundan bu ayın başında yapılan uyarıda, Budist manastırlarına, dini toplantıların azaltılma ve gerekli olması halinde bu tür etkinliklerin iptal edilmesi tavsiyesinde bulunulmuştu.

Singapur'da şimdiye kadar toplam 58 kişinin Kovid-19 taşıdığı tespit edildi.

ÖLÜ SAYISI 1381'E ÇIKMIŞTI

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NHC) yapılan açıklamada, biri Hong Kong’da olmak üzere Kovid-19 salgınında ölü sayısının 1381’e çıktığı, ülkede toplam Kovid-19 tespit edilen vaka sayısının 63 bin 851’e ulaştığı belirtilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

(AA/HUR/GÜL)
 

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