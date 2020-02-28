Çin’de İ Kovid-19 Salgınında Ölenlerin Sayısı 2 Bin 790’a Ulaştı

SON 24 SAATTE 44 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 327 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Pekin/Rotterdam/ Cakarta/Abuja, 27 Şubat 20 : Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 790’a çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saatte 44 kişi yaşamını yitirirken, 327 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yaşanan can kayıplarının 41’i Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, başkent Pekin’de 2, Sincan Uygur Özer Bölgesi’nde bir kişi yaşamını yitirdi.

Bu kapsamda toplam ölü sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 790’a yükselirken, virüs bulaşan kişi sayısı da 7 bin 952’sinin durumu ağır olmak üzere 78 bin 824’e çıktı.

Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 308’e, müşahede altındaki kişilerin sayısı 65 bin 225’e geriledi. Kovid-19’dan taburcu edilen kişilerin sayısı da 36 bin 117’ye ulaştı.

Ayrıca Kovid-19 bulaşan kişi sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong’da 93’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak aktarıldı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

HOLLANDA'DA İLK KOVİD-19 VAKASI TESPİT EDİLDİ

Diğer yandan Hollanda’nın Tilburg kentinde bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünce yapılan yazılı açıklamada, bu akşamdan itibaren Tilburg Hastanesinde karantina altına alınan bir erkekte virüse rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, bir süre önce İtalya'nın Lombardije bölgesini ziyaret ettiği belirlenen kişinin kimlerle iletişimde bulunduğunun araştırıldığı ifade edildi.

Bunun nedeninin hastalığın ülkeye daha fazla yayılmamasını önlemek için yapıldığı kaydedildi.

SAHRAALTI AFRİKA'DA İLK KORONAVİRÜS VAKASI NİJERYA'DA GÖRÜLDÜ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Sahraaltı Afrika'da ilk kez Nijerya'da görüldü.

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. OsagieEhanire, ülkede ilk Kovid-19 vakasının 25 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinden Lagos'a gelen İtalyan vatandaşından tespit edildiğini belirtti.

Ehanire, İtalyan vatandaşının Lagos'taki Bulaşıcı Hastalık Hastanesi'nde karantina altına alındığını ifade etti.

Kovid-19, Afrika kıtasında ilk olarak Cezayir ve sonra da Mısır'da görülmüştü.

ENDONEZYA, KOVİD-19 NEDENİYLE GÜNEY KORE'DEKİ ELÇİLİĞİNİ KAPATTI

Endonezyaise , Güney Kore'nin başkenti Seul’deki büyükelçiliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Republika gazetesinin haberine göre, Endonezya’nın Seul Büyükelçisi Umar Hadi, başkentin Yeouido bölgesinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine elçilik ve Endonezya Yatırım Geliştirme Merkezi’nin bugünden itibaren geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Hadi, ileri bir tarihte alınacak karara kadar elçiliğin kapalı olacağını belirterek, vatandaşları için elçiliğin acil telefon numarası bilgilerini paylaştı.

GÜNEY KORE’DE KOVİD-19 VAKALARI ARTIYOR

Bu arada, Güney Kore’deki sağlık yetkilileri, 256 yeni vaka ile ülkede görülen Kovid-19 sayısının 2 bin 22’ye yükseldiğini açıkladı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü, vatandaşlarına, Güney Kore’de Kovid-19 vakasının arttığı özellikle Daegu ve GyeongsangBukdo bölgelerine seyahatten kaçınmaları uyarısında bulunmuştu.

(AA/ÖZ/ŞEB)