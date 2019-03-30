Çin\'de Fabrikada Patlama: 5 Ölü

Ankara, 30 Mart 19 (.): Çin'in doğusunda bulunan Şandong eyaletindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua ajansının haberine göre, yetkililer Çingcou kentinde bir perlit fabrikasında patlama meydana geldiğini kaydetti.

Patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlamanın fabrikada sıvılaştırılmış gaz tankındaki sızıntı nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(AA/ŞEB)