Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101445
ALTIN
227.306
DOLAR
5.4521
STERLİN
7.1733
EURO
6.1448
Sağanak yağmur geliyor
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
Kitaba tutuklama
KİTABA TUTUKLAMA
Hayali öğrencilerden 419 bin TL
HAYALİ ÖĞRENCİLERDEN 419 BİN TL
Bulduğu telefon başına dert oldu
BULDUĞU TELEFON BAŞINA DERT OLDU
banner282

Çin’de Balıkçı Teknesi Battı: 12 Kişi Kayıp

CICİANG EYALETİNİN DOĞUSUNDA, BİR GEMİYLE ÇARPIŞMASI SONUCU BATAN BALIKÇI TEKNESİNİN MÜRETTEBATINDAN 12 KİŞİ KAYBOLDU

Çin’de Balıkçı Teknesi Battı: 12 Kişi Kayıp

CICİANG EYALETİNİN DOĞUSUNDA, BİR GEMİYLE ÇARPIŞMASI SONUCU BATAN BALIKÇI TEKNESİNİN MÜRETTEBATINDAN 12 KİŞİ KAYBOLDU

12 Mart 2019 Salı 07:21
Çin’de Balıkçı Teknesi Battı: 12 Kişi Kayıp

CICİANG EYALETİNİN DOĞUSUNDA, BİR GEMİYLE ÇARPIŞMASI SONUCU BATAN BALIKÇI TEKNESİNİN MÜRETTEBATINDAN 12 KİŞİ KAYBOLDU

Pekin, 12 Mart 19 : Çin’in Cıciang eyaletinin doğusunda, bir gemiyle çarpışması sonucu batan balıkçı teknesinin 12 kişilik mürettebatı kayboldu. 

Ülkenin Cıciang eyaletine bağlı Dayşan ilçesi yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre, cinsi belirtilmeyen bir gemi, bir balıkçı teknesine çarptı. 

Çarpmanın ardından batan balıkçı teknesindeki 14 kişilik mürettebat denize düştü. Mürettebattan 2 kişi kurtarıldı, 12 kişiden ise haber alınamadı. 

Yerel hükümet, kayıp mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatarak kaza mahalline gemi ve helikopter sevk etti.

(AA/ÖZ/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail güçleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı
Bilimsel araştırma ekiplerinin gözdesi: Antarktika
Bilimsel araştırma ekiplerinin gözdesi: Antarktika
ByLock kullanıcısı 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı
ByLock kullanıcısı 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Brüksel'deki Yahudi Müzesi saldırganı Nemmouche'a ömür boyu hapis cezası
Brüksel'deki Yahudi Müzesi saldırganı Nemmouche'a ömür boyu hapis cezası
Akılalmaz olay… Bebeğini havalimanında unuttu, uçağı birbirine kattı
Akılalmaz olay… Bebeğini havalimanında unuttu, uçağı birbirine kattı
Vicdansız anne 5 yaşındaki çocuğu terk edilmiş eve kilitledi
Vicdansız anne 5 yaşındaki çocuğu terk edilmiş eve kilitledi
Etiyopya Uçağından Düşmeden Önce Duman Yükseldiği İddiası
Etiyopya Uçağından Düşmeden Önce Duman Yükseldiği İddiası
Abd'den Venezuela'daki Diplomatik Personelini Geri Çekme Kararı
Abd'den Venezuela'daki Diplomatik Personelini Geri Çekme Kararı
ABD Venezuela'daki tüm diplomatik personelini çekiyor
ABD Venezuela'daki tüm diplomatik personelini çekiyor
İngiltere'de Porno sitelere erişim kısıtlanıyor
İngiltere'de Porno sitelere erişim kısıtlanıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim