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Çin\'de Aşırı Yağışlar Can Almaya Devam Ediyor

ÜLKENİN GÜNEYİNDE 6 HAZİRAN\'DAN BU YANA ETKİLİ AŞIRI YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI AFETLERDE 49 KİŞİ ÖLDÜ, 14 KİŞİ KAYBOLDU

Çin\'de Aşırı Yağışlar Can Almaya Devam Ediyor

ÜLKENİN GÜNEYİNDE 6 HAZİRAN\'DAN BU YANA ETKİLİ AŞIRI YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI AFETLERDE 49 KİŞİ ÖLDÜ, 14 KİŞİ KAYBOLDU

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:40
Çin\'de Aşırı Yağışlar Can Almaya Devam Ediyor

ÜLKENİN GÜNEYİNDE 6 HAZİRAN'DAN BU YANA ETKİLİ AŞIRI YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI AFETLERDE 49 KİŞİ ÖLDÜ, 14 KİŞİ KAYBOLDU
Pekin, 12 Haziran 19 : Çin'in güneyinde ay başından beri etkili aşırı yağışların neden olduğu afetlerde 49 kişi hayatını kaybetti.
Çin Afet Azaltma Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde 6 Haziran'dan bu yana etkili aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu 49 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

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Açıklamada, bölgede aşırı yağışlara bağlı olarak 7 binden fazla evin çöktüğü, 300 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi.
Aşırı yağışlardan kaynaklanan afetlerin, 8 eyalete bağlı 44 şehirdeki 249 ilçe düzeyindeki bölgede 4,5 milyondan fazla kişiyi etkilediği vurgulanan açıklamada, ekonomik kaybın 10 milyar yuan (yaklaşık 1,4 milyar dolar) olduğu kaydedildi.
(AA/TUĞ/SEL)
 

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