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Çin\'de 10, Güney Kore\'de 168 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

Ankara, 5 Eylül 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 10, Güney Kore\'de ise 168 yeni vakaya rastlandı.

05 Eylül 2020 Cumartesi 12:32
Çin\'de 10, Güney Kore\'de 168 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
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Ankara, 5 Eylül 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 10, Güney Kore'de ise 168 yeni vakaya rastlandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı 85 bin 112'ye çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 80 bin 284 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk ve orta dereceli okullarda tamamında yüz yüze eğitime geçilmiş, daha önce de öğrencilerin yüzde 75'i aşamalı olarak dersliklere dönmüştü.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10'u yurt dışı irtibatlı 168 Kovid-19 vakası tespit edildi.

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Toplam vaka sayısının 21 bin 10'a yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 16 bin 9 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 333'e yükseldi.

Yeni vakaların çoğu Gyeonggi eyaleti ve başkent Seul'de kaydedildi.

Ülkede 14 Ağustos'tan bu yana vaka sayısı üç haneli rakamlarda seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için 6 Eylül'e kadar Seul'de restoranların 21.00-05.00 saatlerinde paket servis haricinde hizmet vermesini yasaklamıştı.

Seul'de spor salonları ve kapalı spor tesisleri de geçici olarak kapatılırken, huzurevlerinde ziyaretçi kabulleri durdurulmuştu.

Hükümet, ülkede vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100’ü geçemeyeceğini duyurmuştu.

(AA/EMR/YIL)

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