Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101208
ALTIN
227.247
DOLAR
5.3150
STERLİN
6.8637
EURO
6.0099
Takımcılar cezaevine gönderildi
TAKIMCILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bekenova’nın durumu hala kritik
BEKENOVA’NIN DURUMU HALA KRİTİK
Tetikçi cezaevine gönderildi
TETİKÇİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Tanınmış mağazadan hırsızlık
TANINMIŞ MAĞAZADAN HIRSIZLIK
banner282

Çin Başbakan Yardımcısı Liu, Ticari Müzakereler İçin Abd’ye Gidecek

ÇİN BAŞBAKAN YARDIMCISI LİU HI\'NIN TİCARİ MÜZAKERELERİN 7. TOPLANTISI İÇİN ABD\'YE GİDECEĞİ AÇIKLANDI

Çin Başbakan Yardımcısı Liu, Ticari Müzakereler İçin Abd’ye Gidecek

ÇİN BAŞBAKAN YARDIMCISI LİU HI\'NIN TİCARİ MÜZAKERELERİN 7. TOPLANTISI İÇİN ABD\'YE GİDECEĞİ AÇIKLANDI

19 Şubat 2019 Salı 08:12
Çin Başbakan Yardımcısı Liu, Ticari Müzakereler İçin Abd’ye Gidecek


ÇİN BAŞBAKAN YARDIMCISI LİU HI'NIN TİCARİ MÜZAKERELERİN 7. TOPLANTISI İÇİN ABD'YE GİDECEĞİ AÇIKLANDI

Pekin, 19 Şubat 19 : Çin Ticaret Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı LiuHı’nın ticari müzakerelerin 7'nci toplantısı için ABD’ye gideceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Liu, Çin Devlet Başkanı ŞiCinping’in özel temsilcisi olarak 21-22 Şubat’ta ABD’ye giderek, 7. Çin-ABD Yüksek Düzeyli Müzakeresi’ne katılacak.
Liu, müzakere çerçevesinde ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Bakanı Robert Lighthizer ile bir araya gelecek.
Çin’de 14-15 Şubat’ta yapılan ticari müzakerelerde iki tarafın, ortak çıkar alanları olan teknoloji transferi, fikri mülkiyet haklarının korunması, vergi muafiyeti, hizmet ve tarım sektörleri, ticaret dengesi, icra mekanizmaları gibi alanlarda derinlemesine iletişim kurduğu kaydedilmiş, "ana konularda prensipte fikir birliğine" vardığı ifade edilmişti.
Çin Devlet Başkanı Şi de Mnuchin ve Lighthizer’ı müzakereler çerçevesinde kabul ederek, ABD’ye “İş birliği iki tarafın yararına, çatışma herkesi yaralar. İş birliği en iyi seçenek.” çağrısını yapmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı ŞiCinping'in Arjantin G20 Zirvesi'nde anlaşması sonucu ticaret savaşlarında 90 günlük ateşkes yapılmıştı. 
Liu’nun katılacağı 7. müzakere toplantısının 1 Mart'ta sona erecek "ticari ateşkesten" önceki son toplantı olması bekleniyor.
ABD’de yapılacak müzakerelerde anlaşmaya varılmazsa, 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına uygulanan vergi yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılacak.  

(AA/ÖZ/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hristodulidis Dublin’de
Hristodulidis Dublin’de
Trump'tan Venezuela Ordusuna
Trump'tan Venezuela Ordusuna "tehdit" Gibi Uyarı
Pakistan'dan Bm'ye
Pakistan'dan Bm'ye "hindistan'la Gerilimi Düşürün" Çağrısı
Irak'ta Deaş Saldırısı: 3 Ölü
Irak'ta Deaş Saldırısı: 3 Ölü
"honda İngiltere'deki Üretim Tesisini Kapatacak"
Hindistan'da Kamyon Düğün Konvoyuna Daldı.. 13 Kişi Öldü, 19 Kişi Yaralandı
Hindistan'da Kamyon Düğün Konvoyuna Daldı.. 13 Kişi Öldü, 19 Kişi Yaralandı
Çin'de 130 Pangolin Yetersiz Bakımdan Öldü
Çin'de 130 Pangolin Yetersiz Bakımdan Öldü
Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü
Afganistan'da Taliban Saldırısı: 5 Ölü
Avustralya’ya Yaklaşan Kasırga Nedeniyle Bazı Plajlar Kapatıldı
Avustralya’ya Yaklaşan Kasırga Nedeniyle Bazı Plajlar Kapatıldı
İtalyan ve Fransızların üçte biri Birleşik Krallık'ın çoktan AB'den ayrıldığını sanıyor
İtalyan ve Fransızların üçte biri Birleşik Krallık'ın çoktan AB'den ayrıldığını sanıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim