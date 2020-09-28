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Çin, Azerbaycan Ve Ermenistan\'a İtidal Çağrısı Yaptı

Ankara, 28 Eylül 20 : Çin, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çıkan sınır gerilimiyle ilgili taraflara itidal çağrısı yaptı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 16:11
Çin, Azerbaycan Ve Ermenistan\'a İtidal Çağrısı Yaptı
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Ankara, 28 Eylül 20 : Çin, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çıkan sınır gerilimiyle ilgili taraflara itidal çağrısı yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, bölgede barış ve istikrarı sürdürmenin tüm tarafların çıkarına olduğunu belirtti.
Vang, "Umarız tüm ilgili taraflar itidal ve ihtiyatı muhafaza eder, farklılık ve çelişkilerini siyasi diyalog yoluyla çözmek için gerilimi azaltmaya yönelik önlemleri alır." ifadesini kullandı.

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Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.
(AA/AK/ÖK)
 

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