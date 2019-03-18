Çin: Uygurlar Türklerin soyundan gelmiyor

Çin yönetimi bugün yayınladığı yeni siyaset belgesinde, “Uygurların Türklerin soyundan gelmediği görüşünü” yineledi..Çin, bölgedeki radikalleşmeyi önleme adına hazırlanan güncellenmiş siyaset belgesini bugün kamuoyuna açıkladı.

Belgede, “2014 yılından bu yana Müslüman Uygurların yaşadığı Sincan bölgesinde yaklaşık 13 bin “teröristin” tutuklandığını duyurdu.

Siyaset belgesinde, “2014 yılından bu yana Sincan Uygur Özerk bölgesinde 1588 terörist çete imha edildi, 12 bin 995 terörist tutuklandı, 2 bin 52 patlayıcı madde ele geçirildi, 4 bin 858 yasa dışı dini faaliyet yüzünden 30 bin 645 kişi cezalandırıldı, 345 bin 229 yasa dışı dini materyalin kopyası ele geçirildi.” denildi.

Yine aynı açıklamada, “Sadece bu terör gruplarının liderleri sert cezalara çarptırılırken, bu radikal düşüncelerden etkilenen kişiler ise kendilerine hataları öğretilmek üzere eğitim ve öğretime tabi tutuldu” ifadesine yer verildi.

1990 yılından bu yana 30 saldırının gerçekleştiği kaydedilen belgede, bu saldırılar sonucu 458 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 bin 540 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Belgede, radikal İslamcı tehdidin giderilmesi adına alınan önemlerin ve kurulan mesleki eğitim kamplarının gerekli olduğu görüşü dile getirildi.

Sürgündeki Uygurlardan tepki

Sürgündeki Dünya Uygur Kongresi ise yaptığı açıklamada, siyaset belgesini “gerçekleri çarpıttığı” gerekçesiyle eleştirdi.

Kongre Sözcüsü Dilxat Raxit “Çin, Uygurları baskı altına alabilmek için terörle mücadeleyi siyasi gerekçe olarak kullanıyor. Radikalleşme ile mücadele adına insanların inançlarını ortadan kaldırmayı hedefliyorlar.” ifadesini kullandı.

Belgede, İslam adına hareket eden dini aşırılığın İslam’ın fikirlerine de kendisine de aykırı olduğu kaydedildi.

Sincan’ın, göç süreci ve etnik entegrasyonu sonucu Çin’in yıllardır ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edilen belgede, bölgedeki, “Uygur etnik grubunun Türklerin soyundan gelmediği” ifade edildi.