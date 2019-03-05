Çin savunma bütçesini açıkladı: 177 milyar dolar

Çin Halk Cumhuriyeti savunmaya ayırdığı bütçeyi, yıllık ekonomik büyüme oranının üzerinde tutarak yüzde 7,5 artıracağını duyurdu.

Yıllık büyüme hedefi yüzde 6,5 olan Çin, 2019 yılı için savunmaya 177,49 milyar dolar ayıracak.

10 seneye içinde kapasite olarak ABD ordusunu geride bırakacağı tahmin edilen Çin'in askeri harcamaları, stratejik planlarını anlamak isteyen uluslararası toplum tarafından yakından takip ediliyor.

Doğu ve Güney Çin Denizi ile ilgili anlaşmazlıklar ve Tayvan ile olan gerginlikte Pekin'in sergilediği sert tutumu nedeniyle, Çin'in askeri yatırımları bölge ülkelerini de endişelendirir oldu. Pekin'in bütçe ayrıntılarını gizli tutması da 'şeffaf olmadığı' eleştirilerine yol açtı.

Çin'in savunma bütçesi geçen yıl yüzde 8,1, 2017'de yüzde 7, 2016'da ise yüzde 7,6 oranında artmıştı. Daha 2010'ların başında ise bu rakam çift haneleri görmüştü.

Çin, ABD'den sonra savunmaya en fazla bütçe ayıran ülke. ABD Başkanı Donald Trump, 2019 savunma bütçesi için Kongre'den 750 milyar dolar istemeyi planlıyor.

"Başka ülkelerin iç işlerine karışmıyorsak neden tehdit olarak görülüyoruz?"

Çin'i yakından takip eden uzmanlara göre Pekin'in savunma harcamalarının faturası, açıklanan 177 milyar dolardan çok daha fazla. Başta ABD olmak üzere, bazı ülkeler Çin'in askeri açıdan güçlenmesini bir tehdit olarak görüyor.

Bu tezlere, "Diğer ülkelere devrim, açlık veya yoksulluk taşımıyor, diğer ülkelerin içişlerine karışmıyoruz? O zaman bu tehdit nereden geliyor" ifadesiyle yanıt veren Çin ordusu ise barışçıl bir şekilde büyümeye ve ilerlemeye devam edeceklerini söylüyor.