banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor bay Kemal
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor...
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Maskelerin yan etkileri ve yaz mevsimi
Maskelerin yan etkileri ve yaz...
banner376

Çin savaş alanına döndü!

Çin'in Shiyan kentinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 138 kişi ise yaralandı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflar patlamanın boyutlarını gözler önüne serdi. Görüntülerde camları kırılan binalardan dumanların yükseldiği, mahallenin savaş alanına döndüğü görülüyor.

13 Haziran 2021 Pazar 22:09
Çin savaş alanına döndü!
banner337

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletine bağlı Shiyan kentinde bu sabah yerel saatle 06.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Zhangwan semtindeki bir mahallede yaşanan patlamanın doğal gaz hattında meydana geldiği, ancak nedeninin henüz belli olmadığı belirtildi.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

banner341
Olay sonrası 12 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanan 138 kişiden 37'sinin de durumunun kritik olduğu ifade edildi. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

BİNALARDAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde camları kırılan binalardan dumanların yükseldiği, savaş alanına dönen mahallenin sakinlerinin yerde acı içinde kıvrandığı görülüyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biden'den G7 Zirvesi sonrası mesaj
Biden'den G7 Zirvesi sonrası mesaj
Kuraklık çip üretimini vurabilir
Kuraklık çip üretimini vurabilir
İsrail güçlerinin ateş açtığı Filistinli kadın hayatını kaybetti
İsrail güçlerinin ateş açtığı Filistinli kadın hayatını kaybetti
Kraliçe Elizabeth'e sönük kutlama
Kraliçe Elizabeth'e sönük kutlama
ABD'de teknoloji devlerinin tekelleşmesine karşı yasa hazırlığı
ABD'de teknoloji devlerinin tekelleşmesine karşı yasa hazırlığı
Hindistan'da buzul felaketi
Hindistan'da buzul felaketi
Mutasyonlar dengeleri bozdu
Mutasyonlar dengeleri bozdu
İsrail güçleri Mayıs ayında 3 bin 100 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri Mayıs ayında 3 bin 100 Filistinliyi gözaltına aldı
ABD'de dev balinanın ağzına alıp tükürdüğü ıstakoz avcısı yaralandı
ABD'de dev balinanın ağzına alıp tükürdüğü ıstakoz avcısı yaralandı
Afrin'de hastaneye saldırı
Afrin'de hastaneye saldırı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim