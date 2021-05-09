"Çin roketi Hint Okyanusu'na düştü"

Dünyanın merak ettiği, gece boyu takip edilen soru sabaha karşı yanıt buldu. Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü uzaya taşıyan ve daha sonra kontrolden çıkan roketin Hint Okyanusu'na düştüğü duyuruldu.