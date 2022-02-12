banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Falyalı cinayetinde 2 kişi daha tutuklandı
Falyalı cinayetinde 2 kişi daha...
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Acı haber
Acı haber
Uyuşturucu madde tasarrufu: 2 tutuklu
2 kişi tutuklandı
79 yaşında hayatına son verdi
79 yaşında hayatına son verdi
banner405

Çin, Pfizer'ın Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı verdi

12 Şubat 2022 Cumartesi 11:15
Çin, Pfizer'ın Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı verdi

Çin, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın ürettiği Kovid-19 hapının acil kullanımına onay verdi.

Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinden yapılan açıklamada, "Paxlovid" adlı ilaç için acil kullanım değerlendirmesi yapıldığı ve kullanımına koşullu onay verildiği bildirildi.

Açıklamada, ilacın, hastalık belirtilerinin zayıf ve orta düzeyde olduğu, belirtilerin ilerlemesinin hayati risk oluşturabileceği hastalar için kullanılabileceği, yalnızca yaşlı veya kronik böbrek, kalp-damar, akciğer ya da şeker hastalığı olanlara reçeteyle verilebileceği belirtildi.

İki ayrı antiviral etken madde "nirmatrelvir" ve "ritonavir"in birleşimi olan Paxlovid'i kullanan hastaların etkilerini dikkatle gözlemesi gerektiğini hatırlatan idare, şirketten ilaçla ilgili araştırmaları sürdürmesini, onay için belirlenen sürelere uymasını ve araştırma sonuçlarını zamanında bildirmesini istedi.

banner341
- Hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 88 azalttığı tespit edilmişti

Pfizer, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, ilacın Kovid-19 bulaşan kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 88 azalttığının tespit edildiğini bildirmişti.

Geçen ay yapılan laboratuvar çalışmalarında hapın Kovid-19'un bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantına karşı da etkili olduğu saptanmıştı.

ABD İlaç ve Gıda İdaresi, 22 Aralık 2021'de Paxlovid'in 12 yaş ve üstü, ağır hastalık riski taşıyan hastalarda acil kullanımına onay vermişti.

banner360
Son Güncelleme: 13.02.2022 09:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere’de akaryakıt fiyatlarında tüm zamanların en yüksek seviyeleri görüldü
İngiltere’de akaryakıt fiyatlarında tüm zamanların en yüksek seviyeleri görüldü
DSÖ: “Omicron vakalarında düşüşe geçildi”
DSÖ: “Omicron vakalarında düşüşe geçildi”
DSÖ Kovid-19'un bu yıl bitmesi için 23 milyar dolarlık yardım talebini yineledi
DSÖ Kovid-19'un bu yıl bitmesi için 23 milyar dolarlık yardım talebini yineledi
Çin'de 4 dakikada doğru sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildiği bildirildi
Çin'de 4 dakikada doğru sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildiği bildirildi
Daha fazla uyumak, günlük kalori alımını azaltabilir
Daha fazla uyumak, günlük kalori alımını azaltabilir
İsrail'de omurilik doku nakliyle felç tedavisinde farelerde yüzde 80 başarı sağlandı
İsrail'de omurilik doku nakliyle felç tedavisinde farelerde yüzde 80 başarı sağlandı
Nestle, cam parçaları tespit edilen çikolataları piyasadan çekti
Nestle, cam parçaları tespit edilen çikolataları piyasadan çekti
İngiltere, Novavax'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi
İngiltere, Novavax'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi
Takviye doz aşı, özellikle Omicron üzerinde etkili
Takviye doz aşı, özellikle Omicron üzerinde etkili
Dünyanın 555,55 karatlık en büyük siyah elması açık arttırmayla satışa sunuldu
Dünyanın 555,55 karatlık en büyük siyah elması açık arttırmayla satışa sunuldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim