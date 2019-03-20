Çin masrafı kısmak için 'Sherlock Holmes' polis köpeklerini klonluyor

Çin'in güney batısında bulunan Yunnan vilayetinde 'Sherlock Holmes' olarak adlandırılan narkotik köpekleri klonlandı.

Çin yerel medyası Kunxun adlı polis köpeğinin Yunnan Tarım Üniversitesi ve Pekin merkezli Sinogene Biyoteknik şirketinin ortak çalışmasıyla eğitimli ve tecrübeli başka bir polis köpeğinden klonlandığını, bu sayede uyuşturucu madde tespitinde yararlanılan söz konusu hayvanların eğitim masraflarının azaltılmasının hedeflendiği açıklandı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın destek verdiği projede görevli Cao Jianpin, söz konusu köpeklerin daha fazla sayıda klonlanmasına çalıştıklarını, ancak klonlama işleminin yine de masraflı olduğunu belirtti.

Şu anda üç aylık olan Kunxun polis köpeğinin 10 aylık olana kadar uyuşturucu madde, kalabalık kontrolü ve kanıt arama gibi konuları kapsayan yoğun bir eğitimden geçeceği kaydedildi.

Yunnan Tarım Üniversitesi'nde görevli bilim insanları polis narkotik köpeklerin eğitiminin 5 sene sürdüğünü ve yaklaşık 500 bin Yuan'e (400 bin TL) mal olduğunu ifade etti.

Polis köpeklerini ilk olarak 2005 yılında Güney Koreli bilim insanları klonlamış ve Labrador cinsi hayvanlar gümrük muhafaza ekipleriyle görev yapmaya başlamıştı.