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Çin'in uzaya gönderdiği roketin enkazı Türkiye'ye de düşebilir!

Çin'in uzay istasyonu için yolladığı ilk modülü taşıyan roketin gövdesinin kontrolden çıktığı yönündeki haberlerin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) roketi takibe aldı.

07 Mayıs 2021 Cuma 13:45
Çin'in uzaya gönderdiği roketin enkazı Türkiye'ye de düşebilir!
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Pentagon, Çin tarafından geçen hafta fırlatılan büyük bir roketin enkazının hafta sonu dünyaya düşmesini beklediğini duyurdu.
Avrupa Uzay Ajansı da enkaz parçalarının 41'inci kuzey ve güney enlemleri arasına düşebileceğini açıkladı.
Türkiye'nin birçok kenti de risk altındaki ülkeler arasında gösteriliyor.
Pentagon'a bağlı Uzay Komutanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Los Angeles yakınlarındaki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki 18. Uzay Kontrol Filosu'nun, Long March 5B roketini takip ettiği belirtildi. Filo, uzayda çoğu düşük yörüngede olan 27 binden fazla roketin enkazını izliyor.
Yapılan açıklamada, 18. Uzay Kontrol Filosu'nun space-track.org adresinden güncel bilgileri paylaşacağı duyuruldu.
Ancak Uzay Komutanlığı, enkazın dünyanın hangi noktasına düşeceğinin bilinmediğini kaydetti.


OKYANUSA DÜŞME İHTİMALİ YÜKSEK
Reuters haber ajansına konuşan Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde görev yapan astrofizikçi Jonathan McDowell ise tehlike yaratma potansiyeli olan roketin enkazının atmosferden yanmaktan kurtulacağını ancak büyük olasılıkla okyanusa düşeceğini söyledi.
Jonathan McDowell bununla birlikte, Mayıs 2020'de başka bir Long March 5B roketinin enkazının Fildişi Sahili'ne düştüğünü ve birkaç binaya zarar verdiğini de hatırlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

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McDowell'a göre roketin enkazının bir yerleşim merkezine düşme ihtimali de var.
Çin'in resmi yayın organlarından The Global Times gazetesi ise roketin kontrolden çıktığına yönelik haberleri "Batı'nın uydurması" olarak nitelendirdi, paniğe gerek olmadığını belirtti.


29 NİSAN'DA FIRLATILDI
Çin, Long March 5B roketini 29 Nisan'da Hainan Adası'ndan Tianhe çekirdek modülünü uzaya taşımak için fırlatmıştı.
Fırlatmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılmış ve planlanan yörüngesine girmişti.
Çin Uzay İstasyonu Projesi kapsamında uzaya gönderilen Tianhe; uzunluğu 16,6 metre, maksimum çapı 4,2 metre ve kalkış kütlesi 22,5 ton olan bir uzay aracı.
Modül, yaklaşık 6 aylık uzay ziyaretlerinde astronotlar için birincil yaşam alanı olacak.

 

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Son Güncelleme: 07.05.2021 14:56
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