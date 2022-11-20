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Çin'in Tayvan'a Hediyesi Olan Panda, Sağlık Sorunları Nedeniyle İğneyle Uyutuldu

Çin'in Tayvan'a Hediyesi Olan Panda, Sağlık Sorunları Nedeniyle İğneyle Uyutuldu

20 Kasım 2022 Pazar 09:45
Çin'in Tayvan'a Hediyesi Olan Panda, Sağlık Sorunları Nedeniyle İğneyle Uyutuldu

Çin'in Tayvan'a hediyesi olan Tuan Tuan adlı panda, beynindeki lezyondan kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle iğneyle uyutuldu.

Taipei Times gazetesinin haberine göre, Taipei Hayvanat Bahçesi Sözcüsü Eric Tsao yaptığı açıklamada, 2008'de Çin'den Tayvan'a hediye edilen 18 yaşındaki panda Tuan Tuan'ın, ağustosta havale geçirdiğini söyledi.

Tsao, Çin'den gelen veterinerlerin yaptığı taramalarda beyninde lezyon tespit edilen Tuan Tuan'ın, ağustostan bu yana tedavi gördüğünü belirtti.

Tuan Tuan'ın rahatsızlığının iyileşemeyecek kadar ilerlediğini ve artık kalite bir yaşam süremeyeceğini vurgulayan Tsao, erkek pandanın gün içinde 3 havale geçirdiğini aktardı.

Tsao, uygulanan tedavilerin yanı sıra ilave iğneler yapıldıktan sonra Tuan Tuan'ın rahatsızlığının belirtilerinin ancak hafifleyebildiğini ifade etti.

Hayvanat bahçesi veterinerlerinin son olarak Tuan Tuan'ın öğleden sonra iğneyle uyutulmasına karar verdiğini dile getiren Tsao, panda için veda töreni yapılacağı bilgisini verdi.

Eylülde 18 yaşına giren Tuan Tuan, Aralık 2008'de henüz 4 yaşındayken "Yuan Yuan" adlı başka bir pandayla Çin'den Tayvan'a hediye edilmişti.

Çin ile Tayvan arasındaki ilişkilerin gelişmesinin sembolü olan iki pandanın adları, Çincede "yeniden birleşme" anlamına gelen "Tuan Yuan" kelimesinden esinlenerek verilmişti.

Tuan Tuan ve Yuan Yuan'ın Tayvan'da "Yuan Zaibap" (2013) ve "Yuan Bao" (2020) adlı dişi yavruları dünyaya gelmişti.

Pandaların doğal ortamdaki ömürleri ortalama 14-20 yıl.

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Son Güncelleme: 20.11.2022 11:54
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