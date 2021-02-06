Çin'in Mars keşif uydusu dünyaya ilk görüntüsünü yolladı



Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), uydunun Kızıl Gezegen'e 2,2 milyon kilometre mesafeden çektiği bir fotoğrafı yayınladı.

Temmuz 2020'de bir gezginci keşif aracıyla fırlatılan uydu, 197 gündür Mars'a doğru yol alıyor.

Yolculuğu içinde dördüncü yörünge düzeltme manevrasını dün yapan keşif aracının, Kızıl Gezegen'e mayısta ulaşması hedefleniyor.



Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor.



