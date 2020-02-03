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Çin'in koronavirüs nedeniyle 10 günde inşa ettiği hastane açıldı

Çin’in Vuhan kentinde yeni tip koronavirüs (2910-nCoV) salgını nedeniyle 10 günde inşa edilen hastane hizmete girdi.

Çin'in koronavirüs nedeniyle 10 günde inşa ettiği hastane açıldı

Çin’in Vuhan kentinde yeni tip koronavirüs (2910-nCoV) salgını nedeniyle 10 günde inşa edilen hastane hizmete girdi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 11:29
Çin'in koronavirüs nedeniyle 10 günde inşa ettiği hastane açıldı

Çin’in Vuhan kentinde yeni tip koronavirüs (2910-nCoV) salgını nedeniyle 10 günde inşa edilen hastane hizmete girdi.

Çin Merkezi Televizyonunun haberine göre, koronavirüs hastalarına yönelik özel olarak inşa edilen 1000 yataklı hastane, Pekin'de 2003'te şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) nedeniyle inşa edilen bir hastanenin birebir aynısı olacak şekilde tasarlandı.

50 bin metrekarelik alanda farklı mesleklerden 7 bin kişilik ekiple inşa edilen 2 katlı hastanenin 30 yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

Vuhan’da daha önce 2 haftada bitirileceği duyurulan 1500 yataklı bir hastanenin de inşaatı devam ediyor.

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Hastaneye dün de ülkenin 4 kentinden kalkan 8 uçakla 1400 askeri sağlık personeli getirilmişti.

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, ülkede 2019-nCoV salgını dolayısıyla 361 kişinin hayatını kaybettiği, 17 bin 205 kişinin de virüsten etkilendiği ifade edilmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Son Güncelleme: 03.02.2020 15:11
Anahtar Kelimeler:
ÇinHastaneKoronavirüs
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