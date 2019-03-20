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Çin'in elektrikli otobüsleri küresel ısınmayla mücadelede 30 kat daha etkili

Çin'in elektrikli otobüsleri küresel ısınmayla mücadelede 30 kat daha etkili

20 Mart 2019 Çarşamba 13:25
Çin'in elektrikli otobüsleri küresel ısınmayla mücadelede 30 kat daha etkili

Çin'de fosil yakıtlı araçların giderek kısıtlanması sonrası trafikte yerini alan elektrikli otobüsler sayesinde günlük 270 bin varil dizel yakıt kullanımının önüne geçildiği bildirildi.

Araştırmaya göre Çin'de her gün elektrikli otobüslerle taşınan yolcu sayısı, dünyadaki tüm elektrikli araçların taşıdığı insan sayısının 3 katından fazla.

BloombergNEF'in yaptığı araştırmada, elektrikli otobüslerin boyutları ve taşıdığı yolcu kapasitesi dikkate alındığında normal otomobillere göre küresel ısınmanın önüne geçmede 30 kat daha etkili olduğu ortaya konuldu.

Bin adet elektrikli otobüs, günlük 500 varil dizel yakıtın çıkardığı karbonmonoksit gazının atmosfere karışmasına engel oluyor. Bunun yanında 1000 otomobilin atmosfere olumlu katkısı sadece 15 varille sınırlı.

Uzmanlar Çin'deki elektrikli otobüslerin, dünya elektrikli araç pazarının yüzde 12'sini elinde bulunduran Tesla firmasından çok daha yüksek oranda küresel ısınmayı azalttığını ifade ediyor. Zira Tesla bugüne kadar 5 ayrı elektrikli otomobil piyasaya sürerken, toplu taşıma amaçlı kullanılabilen otobüs tarzı araçlar üretmedi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre elektrikli otomobil ve otobüsler 2011 yılından bu yana dünyadaki petrol ihtiyacını yüzde 3 oranında azalttı. 2040 yılında elektrikli araçların günlük petrol ihtiyacını günlük 6.4 milyon varil azaltacağı tahmin ediliyor.

Dünya üzerinde elektrikli araç satışı 2018 Ağustos ayında 4 milyon rakamını geçti. Bu araçların yaklaşık 420 bin kadarını elektrikli otobüsler oluşturdu. Çin, yüksek nüfusu ve buna paralel olarak artan talep sebebiyle dünya üzerinde elektrikli araç alımının yüzde 37'sini gerçekleştirdi. Dünyada kullanılan elektrikli otobüslerin yüzde 99'u yine Çin'de bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
çin Elektrikli Otobüs
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