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Çin\'in Ay\'dan Örnek Toplayan Uzay Aracı Dünya\'ya Döndü

Ankara, 17 Aralık 20 : Çin\'in Ay\'dan taş ve toprak örnekleri toplamak üzere yolladığı

17 Aralık 2020 Perşembe 13:03
Çin\'in Ay\'dan Örnek Toplayan Uzay Aracı Dünya\'ya Döndü
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Ankara, 17 Aralık 20 : Çin'in Ay'dan taş ve toprak örnekleri toplamak üzere yolladığı "Çang'ı-5" uzay aracının Dünya'ya döndüğü bildirildi.
Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CTGN) haberine göre, uzay aracının örnekleri taşıyan modülü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan eyaletinde belirlenen noktaya indi.
İniş ve kalkış aksamları, uydu ve örnek modülünden oluşan uzay aracı 24 Kasım'da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Hainan eyaletindeki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

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Çang'ı-5, ABD'nin 1970'lerdeki Apollo ve Sovyetler Birliği'nin Luna görevlerinden bu yana, 40 yılı aşkın zaman sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren ilk uzay aracı oldu.
2019'da Çang'ı-4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.
(AA/AK/HÖ)
 

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