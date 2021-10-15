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Çin güneş gözlem uydusunu fırlattı

Çin, uzay çalışmalarında bir adım daha attı, ilk Güneş gözlem uydusu "Şihı"yı uzaya gönderdi.

15 Ekim 2021 Cuma 08:50
Çin güneş gözlem uydusunu fırlattı

Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Antik Çin mitolojisindeki Güneş tanrıçası "Şihı"nın adını taşıyan uydu, Long March 2D roketiyle, Taiyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

"Şihı", koyu kırmızı H-Alfa tayfındaki ışınları gözlemleye ayarlı olduğu için teknik olarak "Çin H-Alfa Güneş Kaşifi" adıyla anılıyor.

Uydunun, fırlatışın ardından Dünya yörüngesinde planlanan konumuna yerleştiği bildirildi.

Çin'in ilk Güneş teleskobunu taşıyan 550 kiloluk uydu, Dünya yörüngesinde Güneş'e dönük sabit bir konumda kalacak şekilde hareket edecek.

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Uydunun keşif görevinin 3 yıl sürmesi planlanıyor.

36 haberleşme uydusu daha uzayda

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos da İngiltere'ye ait 36 OneWeb haberleşme uydusununun başarıyla uzaya fırlatıldığını duyurdu.

Fırlatma işlemi, Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki Vostoçnıy Uzay Üssü'nden gerçekleştirildi.

OneWeb uydularının gezegenin her noktasında yüksek hızlı internet erişimi sunulmasını sağlayan uzay haberleşme sistemi kurulması için tasarlandığı kaydedildi.

Son fırlatılan 36 uyduyla birlikte uzaya gönderilmesi planlanan 648 OneWeb uydusundan 358'i yörüngedeki yerini almış oldu. 

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Anahtar Kelimeler:
ÇinGüneş Gözlem Uydusu
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