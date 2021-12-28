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Çin, Elon Musk'ı BM Uzay Ajansı'na şikayet etti

Çin, Starlink projesi için yörüngeye gönderilen uyduların uzay istasyonu için tehlike oluşturduğunu söyleyerek Elon Musk'ı Birleşmiş Milletler Uzay Ajansı'na şikayet etti. Çinli sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

28 Aralık 2021 Salı 07:53
Çin, Elon Musk'ı BM Uzay Ajansı'na şikayet etti

Elon Musk'un uzay teknolojisi şirketi SpaceX tarafından işletilen uydu internet ağı Stralink, Çin'in tepkisiyle karşı karşıya.

Pekin, ülkenin uzay istasyonunun Starlink uydularıyla iki "yakın karşılaşma" yaşadığını ve kazayı önleme manevrası yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Çin'in bu ay Birleşmiş Milletler Dış Uzay İşleri Ofisi'ne sunduğu bir belgeye göre, olaylar 1 Temmuz ve 21 Ekim tarihlerinde meydana geldi .

Ajansın web sitesinde yayınlanan belgede, "Güvenlik nedenleriyle Çin Uzay İstasyonu önleyici çarpışmadan kaçınma kontrolü uyguladı" dedi.

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SpaceX, BBC'nin yorum talebine cevap vermedi.

Şikayet kamuya açıklandıktan sonra, Elon Musk, Starlink ve ABD, Çin'in Twitter benzeri Weibo mikroblog platformunda ağır şekilde eleştirildi.

Bir kullanıcı Starlink'in uydularını "sadece bir uzay çöpü yığını" olarak tanımladı

Uyduların "Amerikan uzay savaşı silahları" olduğunu söyledi.

Bir başkası, "Starlink'in riskleri yavaş yavaş açığa çıkıyor, tüm insan ırkı ticari faaliyetlerinin bedelini ödeyecek." dedi.

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