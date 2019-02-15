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Çin'den ABD’ye “en iyi seçenek işbirliği“ çağrısı

Çin'den ABD’ye “en iyi seçenek işbirliği“ çağrısı

15 Şubat 2019 Cuma 14:09
Çin'den ABD’ye “en iyi seçenek işbirliği“ çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında yapılan ticaret müzakerelerinde ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "İş birliği iki tarafın yararına, çatışma herkese zarar verir. İş birliği en iyi seçenek." dedi.

Şinhua ajansı Şi'nin, başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda ticari müzakereler için burada bulanan ABD Hazine Bakan Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'i kabul ettiğini duyurdu.

Görüşmede Çin-ABD ilişkilerinin dünyada en önemli ikili ilişkiler olduğunu belirten Şi, iki ülkenin dünya barışı ve istikrarını korumasının yanı sıra küresel kalkınma ve refah alanında önemli çıkarları paylaşarak büyük sorumlulukları üstlendiğini kaydetti.

Şi, "İki taraftan heyetlerin ben ve ABD Başkanı Donald Trump'ın belirlediği yön ve prensipte, iletişimi güçlendirmesini, iş birliğine odaklanmasını, farklılıkları kontrol altına almasını ve ikili ticari ve iş birliği ile ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmeye teşvik etmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

"İş birliği iki tarafın yararına, çatışma herkese zarar verir. İş birliği en iyi seçenek." diyen Şi, iki tarafın da kabul edebileceği bir anlaşmanın teşvik etmek ve çözüme ulaşmak için Çin'in iş birliği yöntemlerini kullanmaya hazır olduğunu dile getirdi. 

MÜZAKERELER HAFTAYA WASHİNGTON'DA DEVAM EDECEK

"Tabii ki iş birliğinin belirli prensipleri olmalı." diyen Şi, iki tarafın her görüşmede mesafe aldığına işaret ederek, heyetlerin gelecek hafta Washington'da yapılacak müzakerelerde de çaba harcamaya devam etmesini ve iki tarafın çıkarına bir anlaşmaya ulaşmasını umduğunu kaydetti.

Şi ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile her vesileyle yakın iletişimi sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Mnuchin ve Lighthizer da iki ülke liderlerinin görüşmelerde vardıkları fikir birlikleri çerçevesinde dün ve bugün yürütülen müzakere toplantılarında Çin ve ABD'nin ortak ticari ve ekonomik endişelerini ilgilendiren konularda "derinlemesine tartışmalar yaptıklarını", önemli ve zor konularda "yeni ilerlemeler" kaydettiklerini dile getirdi.

"Hala yapılacak çok iş olmasına rağmen, umudumuzu koruyoruz." ifadelerine yeren ABD'li heyet, iki tarafın çıkarına olan bir anlaşma bulmak için mücadele edeceklerini belirtti.

Trump'ın Şi'yi çok önemsediğini vurgulayan ABD tarafı, ABD liderinin, Çin Devlet Başkanı Şi ile yakın iletişimi sürdürmek istediğini vurguladı.

Diğer yandan, Şinhua haber ajansı, müzakerelerin sona erdiğini bildirirken, hangi konularda ilerleme sağlandığı konusunda detay vermedi.

Washington'da yapılacak yeni toplantının, 1 Mart'ta sona erecek ticari ateşkesten önceki son toplantı olması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin G20 Zirvesi'nde anlaşması sonucu ticaret savaşlarında 90 günlük ateşkes yapılmıştı.

Son Güncelleme: 15.02.2019 17:32
Anahtar Kelimeler:
çin Abd Işbirliği
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