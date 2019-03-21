Çin'den ABD'ye “Tayvan liderinin ziyaretine izin vermeme“çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan lideri TsaiIng-wen'ın ABD'ye bağlı bir eyaleti ziyaret edecek olmasına tepki göstererek, Washington yönetimine Tayvan liderine izin vermemesi çağrısı yaptı.

Bakanlık Sözcüsü GıngŞuang, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "bir Çin-bir Tayvan" şeklinde "iki Çin" politikası oluşturmaya girişen herhangi bir ülkenin tüm Çin halkının tepkisiyle karşılaşacağını belirterek, Washington yönetimine Tayvan lideri Tsai'ın ABD'yi bağlı Hawaii eyaletini ziyaretine izin vermeme çağrısında bulundu.

ABD'ye Tsai'ın ziyareti konusunda tepki gösterdiklerini kaydeden Gıng, "Öteden beri Çin ile diplomatik ilişki kuran ABD ve diğer ülkelerin bu tür transit geçişleri düzenlemesine kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Bu tutum açık ve de nettir." ifadelerini kullandı.

Gıng, "Çin-ABD ikili ilişkileriyle Tayvan'ın barış ve istikrarının korunması için ABD hükümetini tek Çin ilkesine bağlı kalmaya, Tsai'ın (Hawaii'den) transit geçiş yapmasına izin vermemeye ve Tayvan bağımsızlık güçlerine yanlış sinyal göndermemeye" çağırdı.

TsaiIng-wen, Pasifik'teki ülkeler ve ABD'nin Hawaii eyaletini ziyaret planıyla bugün Tayvan'dan hareket etmişti. Tsai, ziyaret planı çerçevesinde Palau, Nauru ve Marshall adalarına uğrayacak ve bu ziyaretlerde ABD'nin Hawaii eyaletinden aktarma yapacak.

Tayvan Merkez Haber Ajansının (CNA) haberine göre Tsai, söz konusu ziyaretlerde Palau ve Nauru ile sahil güvenlik iş birliği anlaşması imzalayacak. Bu çerçevede Tayvan, diplomatik ilişkilerinin bulunduğu Palau ve Nauru için birer adet 8 tonluk devriye botlarının inşasını fonlayacak.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı ancak Çin Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.



