Çin'deki yeni virüs ABD'ye ulaştı

ABD'nin Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Hasta, Washington Eyaleti'nde hastaneye gitti ve tedavi altına alındı" dendi.
Birçok ülkede havaalanlarında, Çin'den gelen yolcular özel taramadan geçiriliyor.
ABD'deki ilk vakanın, Çin'in Wuhan kentini ziyaret ettikten sonra 15 Ocak'ta Seattle'a inen 30'lu yaşlarındaki bir erkek olduğu açıklandı.
ABD'nin Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Hasta, Washington Eyaleti'nde hastaneye gitti ve tedavi altına alındı" dendi.
Birçok ülkede havaalanlarında, Çin'den gelen yolcular özel taramadan geçiriliyor.