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Çin'deki koronavirüs salgınında can kaybı bin 114’e yükseldi

Çin’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı bin 114’e, teyit edilen vaka sayısı 44 bin 653’e yükseldi.

Çin'deki koronavirüs salgınında can kaybı bin 114’e yükseldi

Çin’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı bin 114’e, teyit edilen vaka sayısı 44 bin 653’e yükseldi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 07:53
Çin'deki koronavirüs salgınında can kaybı bin 114’e yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından, virüs bulaştığı şüpheli olan kişi sayısı 16 bin, virüs bulaşan kişilerle temas ettiği gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı 185 bin 37 olarak açıklandı.

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Biri Hong Kong’da olmak üzere 2019-nCoV kaynaklanan can kaybı sayısı bin 114’e, koronavirüs bulaşan kişi sayısı 8 bin 204’ünün durumu ciddi olmak üzere 44 bin 653’e çıktı.

Ayrıca Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 49’a çıkarken, bugüne kadar taburcu edilen hasta sayısı 4 bin 740 oldu. 

Ülkede ayrıca son 24 saatte 97 kişi 2019-nCoV’dan yaşamını yitirirken, 1638’i koronavirüsün merkezi Hubey eyaletinde olmak üzere 2 bin 15 yeni vaka tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
çin KoronavirüsKoronavirüs ölü Sayısı
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