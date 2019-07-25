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Çin'deki heyelanlarda ölü sayısı 16'ya yükseldi

Çin'deki heyelanlarda ölü sayısı 16'ya yükseldi

25 Temmuz 2019 Perşembe 07:34
Çin'deki heyelanlarda ölü sayısı 16'ya yükseldi

Çin'in güneybatısında meydana gelen 2 heyelanda ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, ülkenin Guicou eyaletine bağlı Guiyang kentindeki Liupanşui kasabasında salı gecesi meydana gelen heyelanda, hayatını kaybedenlerin sayısı 11'den 15'e çıktı.
Kasabada, 21 ev toprak altında kalırken, kurtarılan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Toprak altında kaldığı sanılan 30 kişiye halen ulaşılamadı, 800 kişilik arama kurtarma ekipleri kasabadaki çalışmalarını sürdürüyor.

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Diğer yandan Guicou'ya bağlı Hıcang beldesine bağlı bir köyde yol yapım çalışmaları alanında meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, toprak altında kalan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Toprak kaymalarına şiddetli yağışların neden olduğu belirtiliyor.

 

Son Güncelleme: 25.07.2019 10:49
Anahtar Kelimeler:
çin Heyelan
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