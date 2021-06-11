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Çin'de yeni araştırma

Çinli araştırmacılar yarasalarda, genetik olarak Covid-19 virüsüne benzer ikinci bir virüs buldu.

11 Haziran 2021 Cuma 08:30
Çin'de yeni araştırma
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Araştırmacılara göre, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletindeki bir bölgede yapılan keşif, yarasaların insanlara corona virüs yayma potansiyellerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.  

Shandong Üniversitesi'nden Weifeng Shi ve meslektaşları, Mayıs 2019 ile Kasım 2020 ayları arasında ormanda yaşayan küçük yarasalardan örnekler topladı. Yarasaların ağızlarından sürüntü almanın yanı sıra idrar ve dışkıları test edildi. 

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Cell dergisinde yayınlanan raporda, "SARS-CoV-2 benzeri dört corona virüs de dahil olmak üzere farklı yarasa türlerinden toplam 24 yeni corona virüs genomu topladık" bilgisine yer verildi.

Rapora göre, bu virüslerden biri genetik olarak mevcut pandemiye neden olan SARS-CoV-2 virüsüne çok benziyor. 

2020 yılında haziran ayında Tayland'dan toplanan SARS-CoV-2 ile ilgili virüsle birlikte bu sonuçlar, virüslerin yarasa popülasyonlarında dolaşmaya devam ettiğini ve bazı bölgelerde yüksek bir frekansta ortaya çıkabileceğini açıkça gösterdi.

VİRÜSÜN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Araştırmacılar SARS-CoV-2'nin nereden geldiğini bulmaya çalışıyor. Bir yarasa muhtemel bir kaynak olsa da, virüsün bir aracı hayvana bulaşmış olması mümkün.

Örneklerin çoğu at nalı yarasa türlerinden geldi. 2017'de Yunnan'da bir mağarayı örnekleyen araştırmacılar, at nalı yarasalarda genetik olarak SARS virüsüne çok yakın virüsler buldular.

Perşembe günkü raporda açıklanan örneklerden üçü de genetik olarak SARS'a yakındı.

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Anahtar Kelimeler:
ÇinKoronavirüsYarasalarVirüs
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