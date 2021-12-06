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Çin'de Türk kahvesi tanıtım etkinliği yapıldı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'da 'Türk kahvesi" tanıtım etkinliği düzenlendi.

06 Aralık 2021 Pazartesi 09:00
Çin'de Türk kahvesi tanıtım etkinliği yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü dolayısıyla Guangcou Kütüphanesi iş birliğiyle düzenlenen "Anadolu Esintisi" başlıklı kültürel etkinlikler yapılıyor.

Etkinlikler kapsamında, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde "Türk kahvesi" tanıtım etkinliği yapıldı.

Türk kahvesinin tarihinin ve kültürünün anlatıldığı etkinlikte, Guangcou Başkonsolosluğu'ndan Muavin Konsolos Neslihan Kul, Türklerin dünyada kahve kültürünün oluşmasına yaptığı katkıyı anlattı.

Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde kafe işleten Türk vatandaşı Gökhan Bükmüş de konuklara Türk kahvesi pişirmeyi uygulamalı olarak anlattı. Farklı pişirme tekniklerini deneme fırsatı bulan Çinli konuklar kumda pişirme tekniğine özel ilgi gösterdi. Çinli konuklar, kahve falıyla ilgili anlatımları da dikkatle takip etti.

Türk kahvesi yapımını öğrenen tüm konuklara kahve fincanı hediye edildi.

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Çin'de "Anadolu Esintisi" devam ediyor

Etkinlikler, 12 Aralık'ta çevirim içi düzenlenecek Türk edebiyatı paneli ile sürecek. Türk ve Çinli uzmanların katılacağı panelde, Pekin Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından ölümünün 700. yılında şair ve düşünür Yunus Emre'nin hayatı ve kişiliği anlatılacak.

Çin'de yaşayan Türk gazeteci ve yazar Emre Demir'in çevrim içi bağlama dinletisi 19 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak.

Neslihan Kul, 25 Aralık'ta Türk mutfağının tanıtıldığı "Anadolu Lezzetleri" başlıklı sunum yapacak.

Program, 8-9 Ocak 2022'de "Anadolu'ya Bir Adım Daha Yakın" başlığı altında Türk sinemacı Semih Kaplanoğlu'nun "Yusuf Üçlemesi" olarak bilinen "Bal", "Süt" ve "Yumurta" filmlerinin gösterimiyle sona erecek.

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