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Çin'de son 24 saatte 73 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs can almaya devam ediyor. Son 24 saatte 73 kişi daha hayatını kaybetti, 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 637'ye yükseldi.

Çin'de son 24 saatte 73 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs can almaya devam ediyor. Son 24 saatte 73 kişi daha hayatını kaybetti, 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 637'ye yükseldi.

07 Şubat 2020 Cuma 09:00
Çin'de son 24 saatte 73 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 636’sı Çin ana karasında biri Hong Kong’da olmak üzere 637’ye çıktı.

Virüs teşhisi koyulan kişi sayısı 4 bin 821’inin durumu ağır olmak üzere 31 bin 161’e, virüs taşıdığından şüphelenilenlerin sayısı 26 bin 359’a çıkarken, müşahede altına alınanlar ise 186 bin 45’e ulaştı. Tedavisinden sonra taburcu edilen hasta sayısı da 1540 oldu.

Bununla birlikte Çin ana karası dışında vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 24, Makau’da 10’a çıktı.

Salgında son 24 saatlik tablo

Ayrıca, son 24 saatte 73 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 3 bin 143 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Can kayıplarının 69’u koronavirüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde olurken, Cilin, Hınan, Guangdong ve Haynan eyaletlerinde ise birer kişi hayatını kaybetti.

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Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise Hubey’de 22 bin 112'yi bulurken, salgının yoğunlaştığı eyaletlerden Guangodong’da 1018, Cıciang’da 1006, Hınan’da 914, Hunan’da 772, Anhui’de 665, Ciangşi’de 661, Ciangsu’da 408, Şandong’da 344, Sıçuan’da 344, Heylongciang’da 277 vaka görüldü.

Bu arada, vaka sayısı merkezi yönetime doğrudan bağlı kentlerden Pekin’de 274’e, Şanghay’da 269, Çognçing’de 411, Tiencin’de 79’a çıktı.

Öte yandan Malezya, Çin'in karantinaya alınan eyaletlerinden ülkeye seyahatleri durdurdu. Malezya hükümeti, Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs tehlikesine karşı, bundan önce açıkladığı Hubey eyaletinden ülkeye seyahat yasağının kapsamını genişletti.

Yeni tip koronavirüs

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

Anahtar Kelimeler:
çin Koronavirüs
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